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В Приморье накануне праздников изъята красная икра сомнительного качества
ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря, ZRPRESS. В Приморском крае перед въездом в аэропорт Владивостока, из реализации изъята потенциально опасная для здоровья красная икра. В отношении продавца опасной продукции возбуждено дело об административном правонарушении.
При проведении совместного контрольно-надзорного мероприятия по выявлению случаев оборота некачественной и опасной пищевой продукции, сотрудниками правоохранительных органов, ГИБДД и Россельхознадзора перед въездом в аэропорт города Владивостока выявлена реализация икры лососёвых пород рыб неподтверждённого качества и безопасности.
Как показала проверка, реализация красной икры производилась из припаркованного на обочине автотрассы микроавтобуса. На пластиковых куботейнерах и банках с икрой отсутствовали маркировка производителя, дата выпуска продукции, срок её хранения. Продавцом продукции были представлены ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие прохождение продукцией лабораторных исследований на предмет её соответствия параметрам безопасности и качества, таких как отсутствие возбудителей опасных инфекционных заболеваний (сальмонеллёз, листериоз и т. д.), гельминтов (глистов) и прочих опасных организмов, а также удостоверения качества и безопасности.
Однако, при полном отсутствии на куботейнерах и банках с икрой маркировки изготовителя, идентифицировать эту продукцию с представленными ветеринарными сопроводительными документами и удостоверениями качества и безопасности невозможно. По сути, никаких документов у продавца деликатесной продукции нет, а имеющуюся документацию можно приложить к любой обезличенной продукции, на которой нет маркировки.
В общей сложности из оборота изъято около 60 килограммов небезопасной продукции. Не исключено, что на момент реализации часть продукции уже являлась просроченной.
В настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого владельцу икры будет предоставлена ещё одна возможность представить документы на продукцию. В противном случае, в соответствии с действующим законодательством, икра будет признана некачественной и опасной и направлена на уничтожение либо утилизацию, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
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