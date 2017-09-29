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Во Владивостоке оштрафовали гипермаркет
Прокуратура выявила там нарушения в сфере охраны труда, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока в ходе проверки исполнения требований трудового законодательства выявила нарушения в сфере охраны труда в деятельности ООО «В-Лазер Гипермаркет», сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
«Работодателем не был проведен инструктаж по охране труда, в нарушение п. 13 Межотраслевых правил не фиксировалась выдача средств индивидуальной защиты работникам в их личных карточках учета», - рассказали в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки в отношении юридического лица прокурором вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 1 и 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых компания подвергнута административному штрафу на общую сумму 160 тыс. руб. Также с целью устранения выявленных нарушений прокурором района руководителю общества внесено представление.
На сегодняшний день нарушения устранены в полном объеме, виновные лица предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.
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