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Во Владивостоке оштрафовали гипермаркет

29 Сентября 2017, 12:00 | Владивосток

Прокуратура выявила там нарушения в сфере охраны труда, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока в ходе проверки исполнения требований трудового законодательства выявила нарушения в сфере охраны труда в деятельности ООО «В-Лазер Гипермаркет», сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«Работодателем не был проведен инструктаж по охране труда, в нарушение п. 13 Межотраслевых правил не фиксировалась выдача средств индивидуальной защиты работникам в их личных карточках учета», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки в отношении юридического лица прокурором вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 1 и 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых компания подвергнута административному штрафу на общую сумму 160 тыс. руб. Также с целью устранения выявленных нарушений прокурором района руководителю общества внесено представление.

На сегодняшний день нарушения устранены в полном объеме, виновные лица предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: инструктаж  гипермаркет  проверка  прокуратура  штраф 



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Комментарии

  • Псевдоним17:19, 29.09.2017#

    Ларьки и бутики пробовали проверять, или только избранных?

  • Опа17:44, 29.09.2017#

    Они только тех цепляют, кто в карман кинуть может. Но тут им обломилось, послали с миром!

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