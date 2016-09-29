Двадцать лет назад во Владивостоке был убит южнокорейский дипломат

Ровно двадцать лет назад 1 октября 1996 года в столице Приморья было совершено жестокое убийство, напоминает деловая газета "Золотой Рог". В те году, увы, мало кого можно было удивить очередным кровавым преступлением, однако то, что произошло во Владивостоке сразу разошлось по лентам мировых информагентств, телеканалов, газет и журналов.

В подъезде своего дома был убит никто иной, как дипломат консул Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке Чхве Токкын. Дипломат был убит в подъезде дома, когда поднимался в свою квартиру на седьмом этаже. Его тело было найдено на лестнице. Как потом выяснили следователи, незадолго до убийства соседка видела в подъезде двух мужчин «азиатской внешности».

Несмотря на то, что официально причиной смерти было записано убийство тяжелым предметом, у Чхве Токкына на теле оказалось два отверстия диаметром с карандаш, что можно счесть следом инъекции неизвестного вещества. При обнаружении тела в карманах одежды оказалось 1200 долларов США наличными деньгами. Из всего этого было сделано предположение, что убийство могло быть связано с профессиональной деятельностью жертвы - прослеживался политический или террористический мотив.

Вскоре выяснилось, что в крови Чхве Токкына находился яд такого же типа, как тот, что находился на борту северокорейской подводной лодки, которая проникла в южнокорейские воды месяцем ранее; Северная Корея угрожала принять меры в ответ на убийства ее спецагентов южнокорейской армией.

Северная Корея отрицала свое вмешательство и обвиняла Юг в фабрикации доказательств с целью очернения Севера. В некоторых новостных репортажах высказывалось предположение, что северокорейцы наняли русского киллера для выполнения задания.

По непроверенным данным, после смерти Чхве Токкына южнокорейское министерство иностранных дел и торговли рекомендовало своим работникам воздержаться от контакта или помощи северным корейцам, даже беженцам, опасаясь за их жизни. Некоторые аналитики полагают, что правительство Северной Кореи намеренно не сообщало об аресте американского гражданина Эвана ХАНЦИКЕРА, произведенном в тот период, чтобы отвлечь позже этим внимание от смерти Чхве Токкына.

Представитель южнокорейской стороны, который попросил не называть свое имя, сообщил редакции, что, учитывая сложную ситуацию в Северо-Восточной Азии, а также постоянные испытания ядерного оружия в Северной Корее, «можно сказать, что нам необходим дух жертвенности, которым обладал консул Чхве, посвятивший себя налаживанию тесного сотрудничества между двумя странами. Поэтому считаем важным поднять вопрос и говорить во всеуслышание об убийстве консула Чхве Токкына, которое остается нераскрытым на протяжении 20 лет».

Спустя 20 лет преступники остаются не найденными, данное преступление нераскрыто, а результаты расследования не оглашены. Однако дело не закрыто и поиски убийцы, с юридической точки зрения, продолжаются до сих пор.