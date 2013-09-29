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В Приморье возле Морского кладбища сожгли тонну сомнительного гребешка

29 Сентября 2013, 18:27 | Владивосток

Вся партия потенциально небезопасного ценного морского продукта была упакована в 58 крафт-мешков, сложенных в пять морозильных ларей. Стоимость находки, по розничным ценам, составляет не менее одного 1 млн рублей.

Во Владивостоке уничтожили тонну некачественного филе морского гребешка, поступившего в Приморье в конце июля этого года из Сахалинской области.  Сжигание проводилось под контролем инспекторов Россельхознадзора, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Как сообщалось ранее, партия гребешка без документов о качестве и безопасности прибыла во Владивосток в конце июля этого года на теплоходе «Бурлак» из Сахалинской области. По прибытии в порт партия сомнительного гребешка была обнаружена и изъята сотрудниками управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Приморскому краю и сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Задержание было проведено  в рамках проведения контрольно-надзорного мероприятия по выявлению случаев поставок на территорию Приморского края возможно незаконно добытой, а также опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции водного промысла.

Так, в ходе осмотра содержимого прибывшего с Сахалина теплохода, проверяющими была обнаружена одна тонна крупного морского гребешка без маркировки производителя, без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих, что эта продукция прошла обязательные лабораторные исследования по параметрам безопасности и качества, не заражена какими-либо бактериями и микроорганизмами, и является абсолютно безопасной для здоровья потребителей.

По результатам административного разбирательства вся партия филе морского гребешка была признана некачественной и опасной пищевой продукцией, и несколько дней назад была уничтожена методом сжигания на комплексе по утилизации биологических отходов, расположенного около Морского кладбища г. Владивостока.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги: морепродукты  гребешок 



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Комментарии

  • Псевдоним23:40, 29.09.2013#

    а почему нельзя было провести такие лабораторные исследования, и направить изъятую партию, если по факту она безопасна, в детдома, к примеру? какое-то фантастическое расточительство. . . .

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