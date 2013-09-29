В Приморье возле Морского кладбища сожгли тонну сомнительного гребешка

Вся партия потенциально небезопасного ценного морского продукта была упакована в 58 крафт-мешков, сложенных в пять морозильных ларей. Стоимость находки, по розничным ценам, составляет не менее одного 1 млн рублей.

Во Владивостоке уничтожили тонну некачественного филе морского гребешка, поступившего в Приморье в конце июля этого года из Сахалинской области. Сжигание проводилось под контролем инспекторов Россельхознадзора, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Как сообщалось ранее, партия гребешка без документов о качестве и безопасности прибыла во Владивосток в конце июля этого года на теплоходе «Бурлак» из Сахалинской области. По прибытии в порт партия сомнительного гребешка была обнаружена и изъята сотрудниками управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Приморскому краю и сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Задержание было проведено в рамках проведения контрольно-надзорного мероприятия по выявлению случаев поставок на территорию Приморского края возможно незаконно добытой, а также опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции водного промысла.

Так, в ходе осмотра содержимого прибывшего с Сахалина теплохода, проверяющими была обнаружена одна тонна крупного морского гребешка без маркировки производителя, без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих, что эта продукция прошла обязательные лабораторные исследования по параметрам безопасности и качества, не заражена какими-либо бактериями и микроорганизмами, и является абсолютно безопасной для здоровья потребителей.

По результатам административного разбирательства вся партия филе морского гребешка была признана некачественной и опасной пищевой продукцией, и несколько дней назад была уничтожена методом сжигания на комплексе по утилизации биологических отходов, расположенного около Морского кладбища г. Владивостока.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

