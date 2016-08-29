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На время ВЭФ про остров Русский лучше забудьте
На время проведения Восточного экономического форума здесь вводится множество довольно жестких ограничений
Организаторы второго Восточного экономического форума сведут к минимуму возможные неудобства для жителей Владивостока в связи с проведением форума. Но всё же ряд ограничений будет действовать на острове Русский и за его пределами в конце августа – начале сентября, сообщили в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
АВИА
В период с 14.00 30 августа до 14.00 03 сентября 2016 года запрещено использование воздушного пространства всеми видами летательных аппаратов в районе Аэропорта «Кневичи» и прилегающей территории в радиусе 100 километров.
«Данный запрет не коснётся самолётов, выполняющих регулярные рейсы», – подчеркнули в департаменте.
АКВАТОРИЯ
С 00.00 31 августа до 00.00 03 сентября 2016 года будет ограничено движение морских судов в акватории острова Русский в бухтах Аякс (между мысом Новосильского и мысом Балка) и Парис (между мысом Балка и мысом Житкова).
«Будет ограничено плавание и постановка на якорь всех судов в бухтах Аякс и Парис острова Русский южнее линии, соединяющей мыс Новосильского и мыс Житкова, за исключением судов, задействованных в проведении форума. Всем владельцам судов необходимо заранее продумать маршруты движения плавсредств», – отметили в ведомстве.
ОХОТА
В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с 01 по 05 сентября 2016 года на территории Артемовского городского округа, Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов запрещено проведение всех видов охоты.
АВТОТРАНСПОРТ
Также на территории Владивостока в период с 31 августа по 04 сентября 2016 года ограничивается движение транспортных средств, перевозящих опасные грузы.
При этом, как отметили в ведомстве, введение ограничений для въезда на территорию острова Русский не предусматривается. Исключение составит крупногабаритный транспорт, который будет допускаться только в ночное время с 00.00 до 07.00.
КАМПУС
В рамках мероприятий по обеспечению безопасности территория кампуса ДВФУ и ее окружение будут закрыты для посещения на период времени с 07.00 31 августа по 00.00 03 сентября.
«Проход на территорию кампуса ДВФУ студентов, преподавателей и сотрудников университета будет осуществляться по специальным пропускам ВЭФ. Жители и гости Приморья смогут посетить выставку «Улица Дальнего Востока» уже в воскресенье, 4 сентября», – уточнили в департаменте.
В соответствии с приказом ДВФУ начало учебных занятий в кампусе на острове Русский перенесено на 15 сентября текущего года.
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Ещё одно ограничение вводится на проведение земляных работ на территории города Владивостока.
«С 27 августа до 04 сентября 2016 года для организаций всех форм собственности ограничивается проведение земляных и ремонтных работ инженерных сетей», – сообщили в департаменте.
Напомним, второй Восточный экономический форум под девизом «Открывая Дальний Восток» пройдет 2-3 сентября на острове Русский. ВЭФ представит широкие возможности для обеспечения взаимодействия российских и зарубежных деловых партнеров и для продвижения дальнейшей интеграции бизнес-структур в экономику Дальнего Востока.
Фото Андрея САВИНА.
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