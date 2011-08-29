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На острове Русский произошла стычка 500 рабочих и охранников

29 Августа 2011, 19:56 | Владивосток

Причиной стычки около 500 рабочих и охранников на объекте саммита АТЭС на острове Русский стала попытка нарушения сухого закона строителями, столкновение не нанесло ущерба строительству, сообщила в понедельник, 29 августа, пресс-секретарь филиала ЗАО "Крокус" - генподрядчика строительства Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) - Екатерина Черненко.

Ранее ряд местных электронных СМИ распространил сообщение, что на острове Русский на бытовой почве произошло столкновение между строителями и охранниками. На место прибыли сотрудники ФСБ и ОМОНа. В результате пострадали восемь человек, среди которых четверо бойцов ОМОНа и четверо рабочих.

"Инцидент произошел из-за того, что в субботу мусульманская часть строителей не смогла отметить свой праздник ураза-байрам. На острове принят сухой закон, и у нескольких строителей сотрудниками МВД и охраны объекта было изъято спиртное", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в воскресенье эти рабочие встретили охранников и полицейских, изъявших алкоголь, и вступили с ними в перебранку. Их поддержало около 500 земляков, в результате чего все закончилось массовой дракой.

"Рабочие вооружились камнями, и на остров была вызвана полиция и отряд особого назначения. В итоге несколько человек получили ушибы и гематомы, один госпитализирован, один укушен полицейской собакой. Всего пострадало около десяти человек с обеих сторон", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, несмотря на то, что от камней пострадало несколько машин, ущерба строительству корпусов ДВФУ не нанесено, так как потасовка происходила у общежитий вдали от объекта.

"В ходе переговоров с генеральным подрядчиком после погашения конфликта участвовавшие в драке строители отказались от каких-либо претензий к кому-либо", - сказала Черненко.

Ранее представитель пресс-службы УМВД по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что по факту бытового конфликта полиция ведет проверку.

Старший помощник прокурора края Елена Телегина также сообщала, что прокуратура Приморья начала проверку сообщения местных СМИ о конфликте между рабочими и охранниками на острове Русский.

Автор: "РИА Новости"
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