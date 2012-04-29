Главврач скорой помощи во Владивостоке уволена из-за нехватки машин

Раненная маньяком в Первомайском районе женщина дожидалась приезда скорой больше часа.

Время приезда бригады скорой помощи в экстренных ситуациях должно составлять 15-20 минут. Почему нормативы не были соблюдены? По предварительным данным, это произошло из-за нехватки машин, которые год назад в большом количестве списала главврач Владивостокской станции скорой помощи Елена ГАВРО. Она была уволена, расследование причин инцидента продолжается, сообщил директор краевого департамента здравоохранения Владимир КУЗНЕЦОВ.

Во Владивостоке, согласно нормативам, должны работать порядка 60 бригад скорой помощи. В настоящее время к пациентам выезжают 25-29 бригад: такая ситуация сложилась потому, что в прошлом году станция скорой помощи списала 23 автомобиля, а взамен администрацией Владивостока был приобретён всего один. По словам Владимира Кузнецова, главврач должен прилагать все усилия для поддержания автопарка в надлежащем состоянии до того момента, пока не будут приобретены новые машины: «Нельзя списывать автомобили, не получая взамен ничего».

Губернатор Приморского края дал поручение приобрести 20 машин скорой помощи, вскоре они поступят в распоряжение станции скорой помощи Владивостока.

«Журнал здоровья».