В больнице Владивостока лечили просрочкой

Врачи «тысячекоечной» больницы во Владивостоке лечили пациентов просроченными медикаментами. Аналогичное нарушение выявлено на станции скорой помощи Спасска-Дальнего.

В прокуратуру поступила жалоба о том, что в ККБ №2 (в народе известной как «тысячекоечная больница») для лечения пациентов используются медикаменты с истекшим сроком годности. В ходе прокурорской проверки этот факт подтвердился. Прокуратура Советского района возбудила дело об административном правонарушении в отношении главного врача ККБ №2 и направила материалы проверки в Следственный комитет России. Там будет решаться вопрос об уголовном преследовании должностных лиц больницы по статье 238 УК РФ. Главврач Даниил ЯРОВЕНКО был уволен, ему грозит штраф, кроме того, была инициирована комплексная проверка с привлечением специалистов территориального Фонда обязательного медицинского страхования по Приморскому краю (ТФОМС ПК). В ходе проверки были выявлены нарушения прав застрахованных в системе ОМС, в аптеке медучреждения обнаружены просроченные лекарства.

«С 2011 года в стационарах и поликлиниках мы проводим анонимное анкетирование, - сообщил директор ТФОМС ПК Виталий СОЛОДОВНИКОВ. - Данные опросов обрабатываются в отделе защиты прав застрахованных, затем они доводятся до сведения руководителей медучреждений. В большинстве случаев после этого ситуация исправляется, если нет - мы имеем право штрафовать медицинские организации или обращаться в правоохранительные органы».

Прокуратурой Спасска-Дальнего была проведена проверка деятельности местной станции скорой медицинской помощи, в том числе, по оснащению выездной бригады лекарственными препаратами. На момент проверки в медицинских ящиках были выявлены препараты со сроком годности, истекшим еще в 2011 году. Кроме этого, в пяти медицинских ящиках отсутствовали положенные по нормативам лекарственные средства. В связи с выявленными нарушениями прокурор города внес представление главврачу ГКБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Спасска-Дальнего», выявленные нарушения были устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Журнал здоровья».