Во Владивостоке обнаружено 3,5 тонны рыбопродуктов сомнительного качества

Во Владивостоке на морозильном складе сотрудниками Россельхознадзора обнаружено хранение 3,5 тонн мороженой рыбной продукции неподтверждённого качества и сомнительной безопасности. На некоторые виды рыбной продукции уже истёк срок хранения. Морозильный склад принадлежит крупному цеху по переработке рыбо- и морепродуктов. Продукция исключена из оборота.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий по ветеринарному контролю за поступающей на территорию Приморья продукцией животного происхождения, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на территории Ленинского района г. Владивостока (район ул. Фонтанная), в одном из складов морозильного хранения обнаружено 3424 килограмма рыбопродукции без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих прохождение этой продукцией лабораторных исследований по параметрам качества и безопасности. Часть продукции хранилась уже просроченной.

Морозильный склад принадлежит крупному цеху по выпуску пресервов, копчёной и солёной рыбной продукции. Причём, как особо отметили инспектора Россельхознадзора, в рыбоперерабатывающем цеху царила идеальная чистота, на инспектирующих, для того, чтобы пройти через помещения цеха, надели специальные шапочки, халаты, а на ноги бахилы. Однако приятное впечатление от увиденного в цеху тут же растворилось при осмотре холодильника, в котором хранится перерабатываемое сырьё для выпуска готовой продукции.

Так, в морозильном складе было обнаружено 2480 килограммов горбуши, 140 килограммов нерки, 506 килограммов кеты и 300 килограммов синекорого палтуса. На всю продукцию полностью отсутствовала ветеринарно-сопроводительная документация. Из них, на 140 килограммов нерки уже истёк срок хранения.

По словам работников цеха, все ветеринарные документы находятся в портфеле у директора, который в момент проверки находится на выезде, что показалось инспектирующим сомнительным, так как носить с собой такой большой пакет документов является, по меньшей мере, нерациональным.

В настоящее время вся потенциально небезопасная продукция исключена из оборота, по данному факту проводится разбирательство, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.