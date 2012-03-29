Во Владивостоке массово вырезают линии связи

ВЛАДИВОСТОК, 29 марта, ZRPRESS. 26 марта, на пр-те "Красного Знамени", 46 в подъезде жилого дома двое злоумышленников были задержаны на месте преступления – ими был вырезан кабель связи со 2-го по 14-й этажи этого дома. Женщина-консьерж помешала преступникам вынести похищенное линейно-кабельное оборудование, принадлежащее компании «Ростелеком», и вызвала полицию. Подоспевшие стражи порядка зафиксировали хищение.

Между тем во Владивостоке продолжаются массовые кражи кабеля связи, в частности, из подъездов жилых домов. С начала 2012 года количество подобных преступлений значительно увеличилось, в феврале и марте такие кражи совершались почти ежедневно.

Менее чем за месяц во Владивостоке было вырезано более 8 тыс. м кабелей связи, из-за чего без связи и интерактивного телевидения остались не только жители почти 40 домов Владивостока, но и предприятия, организации и экстренные службы города!

По всем фактам хищений кабеля были направлены заявления в правоохранительные органы.

«Золотой Рог».