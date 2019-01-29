В суде по делу экс-мэра Владивостока в ход пошла математика

Эксперт защиты поставил обвинение на место точными расчетами

Экс-мэр Владивостока опубликовал очередной пост с соцсетях. На этот раз он раскрыл подробности одного из этапов рассмотрения его дела в суде, касающихся выступления экспертов.

«Одно из основных вменяемых мне преступлений - подкуп директора МУПа Лушникова, что МУП приобретал по якобы завышенным ценам стройматериалы в компании «Востокцемент», которую возглавляет мой родной брат Андрей.

Со стороны обвинения в суде уже выступали эксперты Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (РЦЦС), которые и «помогли установить» следствию причинение МУП "Дороги Владивостока" ущерба на 143,6 млн рублей - на столько, по мнению экспертов РЦЦС, стоимость поставленных Востокцементом стройматериалов превышает цену других поставщиков.

Но экспертиза РЦЦС вызвала больше вопросов, чем дала ответов. А псевдо-эксперты РЦЦС так и не объяснили, почему из 59 наименований стройматериалов ими было исследовано только 31 и как они сделали экспертизу, проанализировав цены только половины стройматериалов. Не рассказали они и почему посчитали завышение с НДС, ведь это увеличивает итоговую сумму на 18% и тд.

Мы уверены в том, что экспертиза специалистов РЦЦС, мягко говоря, некорректная. И было наивно полагать, что компания-монополист по производству строительных материалов в регионе не знает цен, по которым продает свою продукцию, не изучает цены на региональном рынке и оставит заключение РЦЦС без ответа, а мы - обвиняемые - «проглотим» эту чудо-экспертизу и будем сидеть сложа руки. Нет. Поэтому было принято решение провести независимую экспертизу. Адвокаты сделали запрос нескольким экспертам, которые провели свои независимые исследования. Сейчас будет, как говорится #многобукв, но я вкратце постараюсь описать цель, суть и результаты первого исследования. Это важно, ведь, повторюсь, экспертиза РЦЦС лежит в основе одного предъявленных мне обвинений.

Первый эксперт занимается оценочной деятельностью с 1994 года, является членом общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», включён в реестр оценщиков РОО. Ему ставилась задача исследовать рынок строительных материалов Приморья, сравнить цены и дать заключение, на самом ли деле имело место завышение цен компанией Востокцемент на стройматериалы для МУП «Дороги Владивостока», а также исследовать заключение, предоставленное следствию РЦЦС, и объяснить, на чём оно основано.

И независимый эксперт, на мой взгляд, сделал свою работу безукоризненно. Он исследовал региональный рынок строительных материалов по прайс-листам, каталогам и другим первичным данным и сопоставил полученные средние цены с ценами, по которым были поставки Востокцемента в адрес МУП «Дороги Владивостока» в тот же период и за те же кварталы; получил показатели, отражающие наиболее высокие и наиболее низкие цены; и на основании такой информации определил средние отпускные цены.

Также эксперт проанализировал поставки Востокцементом стройматериалов, поставляемых МУП «Дороги Владивостока» в адрес других организаций; сопоставив их отпускные цены, определил ценовую разницу между поставками МУПу и в адрес других организаций. Для этого изучил 83 договора, заключенных Востокцементом и МУПом с 2008 года по 2015 год и 14265! бухгалтерских записей о произведенных поставках. Таким образом, получилась база для сравнения - средние цены по региону и цены, по которым были поставки в адрес МУПа и других организаций - таблица для каждого материала с ценой в текущий квартал, объемом поставки и суммарной ценой поставок в аналогичный квартал.

Проведенный анализ показал, что цены поставок в адрес МУП были ниже, чем поставки в адрес других организаций. А общий финансовый эффект к концу 2015 года, при сопоставлении цен поставок МУП «Дороги Владивостока» со среднефактическими среднерегиональными ценами, оказался 343 миллиона рублей. Это суммарный итог, накопленный за весь период взаимодействия группы компаний «Востокцемент» с МУП «Дороги Владивостока». То есть, 343 млн рублей МУП «Дороги Владивостока» сэкономил, сотрудничая с Востокцементом. И ни о каком ущербе не может быть и речи.

Далее был проведён анализ методов расчетов и результатов расчетов экспертизы РЦЦС. И здесь независимый эксперт выявил много ошибок. Одна из основных - во всех ценовых показателях эксперты РЦЦС учли НДС. Согласно налоговому кодексу, НДС никак не может входить в цену, потому что цена является базой для его расчета. Это означает, что сумма, полученная экспертами РЦЦС, автоматически завышена на 18%.

Следующая ошибка связана с расчетом среднерегиональных цен. В заключении РЦЦС указано, что в качестве среднерегиональных цен приняты сметные цены, опубликованные в сборниках «Смета». То есть эксперты сами сказали, что никакого другого исследования они не выполняли и рынок стройматериалов региона не изучали.

Само исследование экспертов РЦЦС вообще не содержит полного материала для того, чтобы определить, насколько корректно в нём определены сметные цены. Нет ни первичных документов, ни расчетов способа обработки первичной информации, которая применялась для получения представленных сметных цен, и нет никаких объяснений, на основании чего выполнялись расчёты.

Независимый эксперт взял среднерегиональные отпускные цены, которые смоделировали эксперты РЦЦС, и сопоставил их с фактическими средними региональными ценами, и это сопоставление показало, что все цены, использованные экспертами РЦЦС и показатели, которые ими использовались в качестве среднерегиональных цен, ниже, чем фактические среднерегиональные цены.

По словам независимого эксперта, масштаб выполненного экспертами РЦЦС исследования не достаточен и не даёт ответы на поставленные вопросы. Так, например, приморскому РЦЦС предоставили информацию 45 организаций, независимый эксперт использовал информацию 95 организаций. Для основного материала, который занимает 84% в общей доле поставок, независимым экспертом получены 62-е цены, а экспертами РЦЦС только 15. Такая тенденция прослеживается и в исследовании других материалов - например, для битума разница в 8 раз.

В общем же в исследовании РЦЦС цены даны для 56% поставок из 100, из них для 44% поставок цены просто не исследовали.

Или вот еще, например, рассмотрены поставки в период с 2009 года по 2012 год 31-го материала из 59 - только половина поставленных в адрес МУПа материалов - точнее 52,5 %. То есть выводы экспертов РЦЦС основаны на анализе цен половины поставленных материалов, а значит, они не могут быть признаны достоверными. Но и этот анализ по сути фикция, поскольку, как я уже говорил, нет первичных документов, на котором он основывается.

Прокуроры взяли результаты независимой экспертизы для исследования, и после этого зал суда стал настоящим полем для битвы между прокурорами и экспертом. Со стороны обвинения начались придирки, давление и беспощадные попытки выставить специалиста некомпетентным, непрофессиональным, ничего не знающим дилетантом, и даже выдумщиком.

Точку в этой «схватке» поставил судья, всё-таки приобщив к делу независимую экспертизу. И не мудрено, ведь судье выносить вердикт, и очевидно, что делать это на основании экспертизы-«пустышки» от РЦЦС решится не каждый представитель правосудия. Ведь по сути, независимая экспертиза разбивает в пух и прах основание для обвинения в завышении. И это результат лишь первой независимой экспертизы. Их несколько. И о каждой из них я обязательно напишу вам здесь в своих постах».