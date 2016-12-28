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Американские дипломаты во Владивостоке ответили за убийство российского посла в Турции

28 Декабря 2016, 18:54 | Владивосток

Активисты НОД вышли на пикет «Выстрел в спину» к зданию Генерального консульство США в г. Владивостоке, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«Мы вышли, чтобы потребовать от правительства США прекращения материально-технической и политической поддержки такой исламской организации, как «Джейш аль-Фатх» (запрещена в РФ. – прим. ред.), представитель которой 19 декабря, убил нашего посла в Турции Андрея Карлова. Мы считаем, что если США прекратит поддерживать такие организации, то терроризм в мире прекратится», - отметил, координатор приморского отделения НОД Евгений Чусовитин.

Также участники пикета призывали представителей газеты New York Daily News принести свои извинения за оскорбление трагического события в Турции, в котором убит российский посол Андрей Геннадьевич Карлов.

Напомним, что американский журналист Герш Кунцман написал статью, которая возмутила общественность. Из материала в газете New York Daily News следовало, что посла России в Турции убили заслуженно, автор текста высказал мнение, что убитый дипломат «не был невинной жертвой», но в глазах многих являлся воплощением «гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии».

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ». Андрей Карлов – российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол в Турецкой Республике 2013 – 2016 годов. Герой Российской Федерации. Убит 19 декабря 2016 года выстрелов в спину в Турции. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР 2001 — 2006 годов.

Фото – НОД г. Владивосток.

Иван КРЫШАН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: пикет  США  убийство  карлов  протест  new york daily news  консульство  турция 



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