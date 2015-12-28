Самолет, летевший на Сахалин, возвращался во Владивосток из-за сбоя бортового компьютера

Неполадку исправляли в аэропорту вылета

Лайнер Airbus 319 авиакомпании «Аврора», выполнявший рейс HZ-5616 по маршруту Владивосток - Южно-Сахалинск, в понедельник утром вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок.

Самолет вернулся из-за сбоя бортового компьютера. В аэропорту Владивостока техники осмотрели воздушное судно и перезагрузив компьютер, устранили сбой.

Все 113 пассажиров рейса HZ561 вылетели в Южно-Сахалинск на борту резервного воздушного судна. Никто из пассажиров от повторного полета не отказался.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток