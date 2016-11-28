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2-летний водитель Toyota RAV4 в Приморье совершил наезд на свою мать и брата
2-х летний мальчик, оставленный в салон автомобиля, совершил наезд на свою мать и младшего брата. Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в Партизанском районе Приморского края.
По предварительным данным, сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, семья в составе 4-х человек приехала на дачный участок, расположенный по ул.Весенней. Взрослые вышли из автомобиля, оставив в салоне Toyota RAV4, 2-летнего сына. Отец вошел в дом, мать с годовалым ребенком на руках доставала из багажника коляску. В этот момент, оставленный без присмотра мальчик сел на сидение водителя и переключил рычаг автоматической коробки передач с положения «Парковка» в «Нейтральное». Автомобиль начал движение назад и совершил наезд на стоящую позади него женщину с ребенком на руках. В результате удара мать юного водителя получила перелом ребра и травму колена, его младший брат – ушибы и ссадины лба. Авария произошла в конце сентября, однако информация о случившемся поступила в Госавтоинспекцию Партизанского района спустя месяц. По факту ДТП назначено проведение проверки.
Как правило, родители оставляют ребенка из-за незнания и непонимания того, что может случиться. Помимо последствий, описанных выше, машину с ребенком внутри могут эвакуировать, угнать, в нее может врезаться другая машина. В летнее время температура в салоне может достичь критического для ребенка максимума, а зимнее – минимума. Безусловно, никто из родителей не желает ничего подобного своему малышу, поэтому родителей, в особенности тех, кто стал ими в первый раз, на эту тему необходимо просвещать, подчеркнули сотрудники ГИБДД.
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Интересно как 2 летний ребенок может переключить с парковки на D для этого нужно нужно тормоз выжать или кнопку на автомате нажать. Помоему кто-то врет.