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2-летний водитель Toyota RAV4 в Приморье совершил наезд на свою мать и брата

28 Ноября 2016, 13:55 | Владивосток

2-х летний мальчик, оставленный в салон автомобиля, совершил наезд на свою мать и младшего брата. Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в Партизанском районе Приморского края.

По предварительным данным, сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, семья в составе 4-х человек приехала на дачный участок, расположенный по ул.Весенней.  Взрослые вышли из автомобиля, оставив в салоне Toyota RAV4, 2-летнего сына. Отец вошел в дом, мать с годовалым ребенком на руках доставала из багажника коляску. В этот момент, оставленный без присмотра мальчик сел на сидение водителя и переключил рычаг автоматической коробки передач с положения «Парковка» в «Нейтральное». Автомобиль начал движение назад и совершил наезд на стоящую позади него женщину с ребенком на руках. В результате удара мать юного водителя получила перелом ребра и травму колена, его младший брат – ушибы и ссадины лба. Авария произошла в конце сентября, однако информация о случившемся поступила в Госавтоинспекцию Партизанского района спустя месяц. По факту ДТП назначено проведение проверки.

Как правило, родители оставляют ребенка из-за незнания и непонимания того, что может случиться. Помимо последствий, описанных выше, машину с ребенком внутри могут эвакуировать, угнать, в нее может врезаться другая машина. В летнее время температура в салоне может достичь критического для ребенка максимума, а зимнее – минимума. Безусловно, никто из родителей не желает ничего подобного своему малышу, поэтому родителей, в особенности тех, кто стал ими в первый раз, на эту тему необходимо просвещать, подчеркнули сотрудники ГИБДД.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: полиция  ГАИ  ДТП  МВД  ГИБДД 



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Комментарии

  • Псевдоним114:25, 28.11.2016#

    Интересно как 2 летний ребенок может переключить с парковки на D для этого нужно нужно тормоз выжать или кнопку на автомате нажать. Помоему кто-то врет.

  • Gricko14:31, 28.11.2016#

    явно пи. . ть, извените, врут. два года малышу и переключил автомат? папа утырок оставил на нетралке и ручник не поставил.

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