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Очередной авиадебошир не долетел до Владивостока
Возбужденный пассажир расхаживал по салону при рулежке лайнера по аэродрому
В аэропорту Южно-Сахалинска 27 ноября снят с рейса во Владивосток 37-летний пассажир, который не подчинялся просьбам экипажа воздушного судна во время взлета.
"Мужчина не подчинялся распоряжению командира воздушного судна, вставал с посадочного места и ходил по салону при рулении воздушного судна по аэродрому перед вылетом, на замечания бортпроводников не реагировал. В результате чего задержка рейса составила 40 минут", - сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по ДФО.
Пассажир был снят с борта самолета по распоряжению командира экипажа лайнера.
В отношении нарушителя транспортная полиция составила протокол об административном правонарушении по ст.11.17 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения на воздушном транспорте").
Отметим, что депутата городского совета Зеленоградска Калининградской области, который устроил 26 ноября дебош в самолете, что стало причиной вынужденной посадки Boeing-737 в Новосибирске, исключат из партии "Единая Россия".
Пассажирский самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Иркутск-Москва, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за двух дебоширов, которые распивали на борту спиртные напитки и курили, причем у одного из них было депутатское удостоверение.
Как сообщалось, сотрудники авиакомпании сделали нарушителям замечание и изъяли у них две бутылки вина. После этого один из них курил в туалете самолета, затем устроил скандал. Экипаж принял решение высадить их в Новосибирске. После приземления мужчин задержали представители транспортной полиции.
Один из задержанных Евгений ДОЛЖИКОВ был избран на должность депутата городского совета МО "Зеленоградское городское поселение" второго созыва в октябре 2010 года от "Единой России".
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Опять статейку узбек писал.