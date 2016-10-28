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В Приморье проводится доследственная проверка по факту гибели дельфинов в океанариуме
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка по факту гибели двух тихоокеанских белобоких дельфинов в ФГБУ «Приморский океанариум», сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе регионального ведомства.
Утром 25 октября 2016 года рабочий по обслуживанию бассейна дельфинария обнаружил лежащую на дне особь тихоокеанского белобокого дельфина. Два других дельфина плавали в бассейне, и отклонений в их поведении, ухудшения самочувствия не отмечалось. Однако позднее внезапно прекратил плавать и второй дельфин. Реанимационные мероприятия результата не дали, констатирована смерть. Третьему дельфину были произведены инъекции препаратов, стимулирующих иммунитет и снимающих стресс с нервной системы. В настоящее время его состояние стабильное. В ходе вскрытия каких-либо внешних телесных повреждений на тушах дельфинах не обнаружено.
В настоящее время проводится гистологическое исследование на предмет обнаружения ядов, токсинов и химикатов. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц ФГБУ «Приморский океанариум».
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