В порту Владивостока задержан радиактивный груз

Специалисты задержали во Владивостокском рыбном порту грузовик с металлоломом, от которого шло радиоактивное излучение.

На место были вызваны сотрудники МЧС. В ходе проверки было установлено, что радиоактивное излучение, значительно превышающее предельно-допустимую норму, исходит от 57 частей прибора ночного видения для автомата Калашникова.

Детали поступили во Владивосток из Пограничного района Приморского края. Они изъяты и помещены в специальные контейнеры. Полиция выясняет, как эти предметы попали в металлолом, пишет