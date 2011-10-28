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В порту Владивостока задержан радиактивный груз
28 Октября 2011, 14:56 | Владивосток
Специалисты задержали во Владивостокском рыбном порту грузовик с металлоломом, от которого шло радиоактивное излучение.
На место были вызваны сотрудники МЧС. В ходе проверки было установлено, что радиоактивное излучение, значительно превышающее предельно-допустимую норму, исходит от 57 частей прибора ночного видения для автомата Калашникова.
Детали поступили во Владивосток из Пограничного района Приморского края. Они изъяты и помещены в специальные контейнеры. Полиция выясняет, как эти предметы попали в металлолом, пишетmorprom.ru.
Автор: По материалам информагентств
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