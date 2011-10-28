Во Владивостоке по горячим следам раскрыто разбойное нападение

Наряд патрульно-постовой службы по горячим следам задержал подозреваемого в совершении тяжкого преступления. В отдел полиции обратился мужчина и рассказал, что вечером отдыхал в квартире своего друга на улице Сельской.

Неожиданно в дом зашли двое неизвестных, избили заявителя и отобрали все наличные деньги. Как оказалось, потерпевший недавно вернулся из очередного рейса, поэтому добычей разбойников стали 40 тысяч корейских вон, 200 долларов США и 3 тысячи рублей. Когда нападавшие скрылись с места преступления, мужчина тут же позвонил в полицию.

Располагая приметами злоумышленников, полицейские при патрулировании близлежащих улиц заметили одного из подозреваемых. При досмотре часть похищенных ценностей была обнаружена и изъята. В отделе внутренних дел было установлено, что задержанный за свои 18 лет неоднократно привлекался к уголовной ответственности и был судим за кражи, побои, грабежи. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется розыск второго подозреваемого. Согласно действующему законодательству, разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, наказывается лишением свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.