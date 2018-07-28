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Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов

28 Июля 2018, 16:58 | Владивосток

Такие данные предоставило Управление МВД по Приморскому краю

По данным УМВД по Приморскому краю, на разрекламированный и анонсированный в СМИ и социальных сетях митинг против изменений в пенсионное законодательство во Владивостоке пришло около 300 человек.

По словам очевидцев, внимание к митингу проявили также несколько групп китайских туристов, которые увлеченно фотографировались вместе с митингующими с аниматором в образе В.И. Ленина на фоне красных флагов.

Напомним, законопроект правительства о повышении пенсионного возраста, внесенный в Госдуму, подразумевает поэтапное увеличение порога выхода на пенсию с 2019 года. Планируется пошагово достичь выхода на заслуженный отдых в 65 лет (сейчас — 60 лет) для мужчин в 2028 году и в 63 года (сейчас — 55 лет) для женщин в 2034 году. Необходимость изменения пенсионного законодательства назрела уже очень давно, заявляли в Правительстве РФ. Это связано с постепенным превышением количества пенсионеров над числом работающих граждан. Средства бюджета, которые появятся в результате изменений в пенсионном законодательстве, пойдут на нужды пенсионеров. Это позволит уже в течение 2019 года увеличить пенсии в среднем на 1000 рублей в месяц. Изменения не затрагивают льготные категории граждан.  Госдума приняла законопроект за основу. Окончательное решение будет принято после общественных обсуждений и доработок документа не ранее чем через два месяца.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
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