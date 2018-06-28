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Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей

28 Июня 2018, 08:35 | Владивосток

Фрунзенский районный суд г. Владивостока в мае 2018 года вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, 1961 года рождения, осужденной за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества), сообщили деловой газете «Золотой Рог» в  пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Судом установлено, что преступление совершалось фигуранткой на протяжении 5 лет – с мая 2012 года по апрель 2017 года, когда она выполняла должностные обязанности главного бухгалтера Владивостокского магистрально сортировочного центра Главного центра магистральных перевозок почты – филиала ФГУП «Почта России».

Так, используя служебное положение, ей удавалось формировать на расчетном счете филиала излишний остаток денежных средств, которые в дальнейшем она снимала и присваивала себе.

В результате незаконных действий главный бухгалтер похитила в общей сложности свыше 33 млн. рублей, принадлежащих ФГУП «Почта России».

Обвиняемая полностью признала вину в предъявленном обвинении, уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке уголовного судопроизводства.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме этого, суд взыскал с осужденной в пользу предприятия похищенные денежные средства в сумме свыше 33 млн. рублей.

Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, осужденная обжаловала его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию прокурора, оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: хищение  владивосток  бухгалтер  Почта России 



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