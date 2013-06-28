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Во Владивостоке на ул. Нейбута торговали опасным крабом

28 Июня 2013, 18:16 | Владивосток

Сотрудниками полиции и Россельхознадзора во Владивостоке на территории крупного торгового рынка накрыта точка по продаже краба сомнительного качества. Продукция изъята.

Так, в ходе проведения совместного контрольно-надзорного мероприятия по выявлению фактов переработки, хранения и реализации незаконно добытых водных биологических ресурсов, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Приморскому краю и Россельхознадзора Приморья, в одном из торговых павильонов рынка «Ближний», расположенного по улице Нейбута г. Владивостока обнаружена реализация и хранение браконьерского краба.

Так, на 100 килограммов находящихся на прилавке и в морозильных ларях торгового павильона конечностей и мяса краба полностью отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение этой продукции, а также её качество и безопасность для здоровья потребителей.

По мнению сотрудников Россельхознадзора, отсутствие ветеринарных документов может свидетельствовать о том, что весь краб был добыт незаконным, браконьерским способом в заливе Петра Великого.

В настоящее время потенциально опасная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги: торговля  морепродукты  здоровье  биоресурсы  краб 



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Комментарии

  • Псевдоним19:35, 28.06.2013#

    так в чем опасность то ? или так просто [***] для красного словца ? журналист помойка.

  • Псевдоним19:47, 28.06.2013#

    Потому что краб добыт браконьерским способом

  • Псевдоним19:48, 28.06.2013#

    потому что краб добыт браконьерским способом

  • Псевдоним19:56, 28.06.2013#

    зато свежий и не дорогой, а с вет. свидетельством 100 лет назад выловленный и 10 раз перемороженный !

  • Псевдоним22:02, 28.06.2013#

    Живем у моря - краба ловить не льзя, в воскресенье рыбачил с лодки, ловил камбалу, на спининг поймал краба - съел с удовольствием, а по закону - нельзя!!! Скоро дышать будем по талонам, зато масквичи выкупили все и тралят краба хуже всяких браконъеров!!!

  • Псевдоним22:04, 28.06.2013#

    Таки Вас уверяю, что данная инспекция с удовольствием поужинала изъятым крабом. . .

  • Псевдоним22:04, 28.06.2013#

    Таки Вас уверяю, что данная инспекция с удовольствием поужинала изъятым крабом. . .

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