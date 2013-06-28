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Во Владивостоке на ул. Нейбута торговали опасным крабом
Сотрудниками полиции и Россельхознадзора во Владивостоке на территории крупного торгового рынка накрыта точка по продаже краба сомнительного качества. Продукция изъята.
Так, в ходе проведения совместного контрольно-надзорного мероприятия по выявлению фактов переработки, хранения и реализации незаконно добытых водных биологических ресурсов, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Приморскому краю и Россельхознадзора Приморья, в одном из торговых павильонов рынка «Ближний», расположенного по улице Нейбута г. Владивостока обнаружена реализация и хранение браконьерского краба.
Так, на 100 килограммов находящихся на прилавке и в морозильных ларях торгового павильона конечностей и мяса краба полностью отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение этой продукции, а также её качество и безопасность для здоровья потребителей.
По мнению сотрудников Россельхознадзора, отсутствие ветеринарных документов может свидетельствовать о том, что весь краб был добыт незаконным, браконьерским способом в заливе Петра Великого.
В настоящее время потенциально опасная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
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так в чем опасность то ? или так просто [***] для красного словца ? журналист помойка.