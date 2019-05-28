Аэропорт Владивостока оказался под угрозой

Воздушная гавань работала в режиме усиленных мер безопасности из-за звонка о минировании

Международный аэропорт Владивосток в связи с поступлением в 11 ч 50 минут анонимным телефонным звонком о минировании воздушной гавани, работал в режиме усиленных мер безопасности.

После поступившего звонка территория аэропорта была частично оцеплена. Движение автомобильного транспорта на привокзальной площади временно ограничено. Также временно ограничен доступ в аэровокзальный комплекс для встречающих и провожающих, для пассажиров доступ в аэровокзал осуществлялс по билетам. Пассажиры и обслуживающий персонал не были эвакуированы из аэровокзального комплекса.

На месте происшествия работали правоохранительные органы. Специалисты транспортной полиции и сотрудники кинологической службы УМВД Приморского края обследовали территорию с помощью служебных собак.

В 15:30 по местному времени режим усиленных мер безопасности был снят.

"После тщательной проверки территории аэропорта правоохранительными органами взрывных устройств и веществ не обнаружено", - пояснила пресс-служба аэропорта .

Все рейсы в воздушной гавани Приморья выполняются по расписанию, за исключением рейсов 6282 Владивосток-Москва авиакомпании «Россия» и рейса № 972 Владивосток-Пусан авиакомпании EastаrJet в связи с поздним прибытием самолетов.

В случае, если сообщение окажется ложным, то по отношению к адресанту может быть возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или лишение свободы сроком до трех лет.