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Аэропорт Владивостока оказался под угрозой
Воздушная гавань работала в режиме усиленных мер безопасности из-за звонка о минировании
Международный аэропорт Владивосток в связи с поступлением в 11 ч 50 минут анонимным телефонным звонком о минировании воздушной гавани, работал в режиме усиленных мер безопасности.
После поступившего звонка территория аэропорта была частично оцеплена. Движение автомобильного транспорта на привокзальной площади временно ограничено. Также временно ограничен доступ в аэровокзальный комплекс для встречающих и провожающих, для пассажиров доступ в аэровокзал осуществлялс по билетам. Пассажиры и обслуживающий персонал не были эвакуированы из аэровокзального комплекса.
На месте происшествия работали правоохранительные органы. Специалисты транспортной полиции и сотрудники кинологической службы УМВД Приморского края обследовали территорию с помощью служебных собак.
В 15:30 по местному времени режим усиленных мер безопасности был снят.
"После тщательной проверки территории аэропорта правоохранительными органами взрывных устройств и веществ не обнаружено", - пояснила пресс-служба аэропорта .
Все рейсы в воздушной гавани Приморья выполняются по расписанию, за исключением рейсов 6282 Владивосток-Москва авиакомпании «Россия» и рейса № 972 Владивосток-Пусан авиакомпании EastаrJet в связи с поздним прибытием самолетов.
В случае, если сообщение окажется ложным, то по отношению к адресанту может быть возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или лишение свободы сроком до трех лет.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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