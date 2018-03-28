Брата Игоря Пушкарева обвинение не отпускает на медицинскую операцию

Экс-мэр уверен, что это такой бесчеловечный способ давления на него

В столичном суде продолжается слушание «дело Пушкарева», его брата Андрея и экс-главы МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Игорь Пушкарев на своих страницах в соцсетях прокомментировал чудовищную ситуацию, которая сложилась с его братом Андреем, нуждающимся в срочной медицинской помощи.

«Надеялся ли я на то, что 26 марта будет другой исход заседания (нам продлили арест)? Конечно. Надеялся и буду надеться. Иначе всё теряет смысл. Как говорится, курочка по зёрнышку. Наше дело - доказывать свою невиновность, несмотря ни на что. Сейчас дело осложняется тем, что моему брату Андрею, который находится под домашним арестом, жизненно необходима операция. Но обвинение не даёт разрешение на неё, аргументируя тем, что это затянет процесс. Могу предположить, что это ещё и способ давления на меня - ведь состояние здоровья брата действительно вызывает опасения.

На этой неделе три заседания по существу. Мы уверены в своей правоте и будем настойчивы в своей защите».

Фото "Коммерсант".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.