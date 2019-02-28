В деле Пушкарёва обвинение отказывается использовать записи "прослушки" ФСБ

По мнению защиты, в наиболее очевидном источнике фактов для громкого процесса попросту нет доказательств виновности экс-мэра Владивостока

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях:

«Я и моя защита полностью разделяем мнение гособвинителей, которые говорят, что ссылаться надо только на настоящие доказательства. Именно поэтому обвинение практически не цитирует послужившие началом нашему уголовному делу результаты оперативно-розыскных мероприятий, тотально собираемые ФСБ несколько лет. Сейчас эти данные - одно из основных доказательств защиты. Все результаты ОРМ указывают лишь на то, что я участвовал в управлении компанией Востокцемент в нарушение 289 ст. Но по данной статье обвинение мне не предъявлено.

Зато обвинение настаивает на том, что кредиторская задолженность МУПа - это нарушение интересов общества и конкретного предприятия, ловко подменяя понятие задолженности предприятия понятием ущерб. Кредиторская задолженность - это финансовый показатель предприятия, характерный для современной экономики и общества. Следуя логике обвинения, банки, выдавая кредит, также нарушают интересы общества, государства и лица, который этот кредит получил.

Государственный обвинитель не раскрыл существенный элемент состава преступления (ст. 290 УК), а именно: за совершение каких действий в пользу взяткодателя подсудимый, то есть я, якобы получал взятки. Проще говоря, по их версии я получал взятки от своего брата за то, чтобы МУП покупал строительные материалы у Востокцемента (по завышенным ценам), и Востокцемент от этого получал огромную (по версии следствия, опять же) прибыль.

Но, 1. следствием так и не было доказано, что в результате продажи стройматериалов МУПу компания Востокцемент получила прибыль, и в обвинении размер этой прибыли не отражён.

2. наличие прямой связи между получением мной денег и прибылью, полученной компанией Востокцемент в результате продажи строительных материалов МУПу, тоже не доказано. Хотя доказательства этих двух пунктов требует закон. Таким образом, доказательства, которые имеют решающее значение! для квалификации моих действий по статье 290 УК РФ, в деле отсутствуют. Их нет. Не существует в природе.

Как я сказал выше, размер прибыли, полученной Востокцементом от продажи стройматериалов МУПу, в обвинении не приведён, документов, подтверждающих этот факт, в уголовном деле тоже нет. Да и о какой прибыли может идти речь, если МУП был должен Востокцементу более 900 миллионов рублей, и это долг Востокцемент простил МУПу. А не исполненные МУПом обязательства по оплате стройматериалов (долг) - не могут быть ущербом, пока не произведён расчёт за товар. Расчёт, как нам с вами известно и как сказано ранее, так и не был произведён, а долг прощён.

Объективным составом преступления является корыстный мотив, но стороной не доказан и не раскрыт корыстный мотив. Это снова к слову о деньгах: нет денег от продажи стройматериалов - нет прибыли, а значит, нет и корысти.

Кроме того, следствие должно было доказать, что у МУП была возможность покупать аналогичные материалы по более низкой цене, или с большей отсрочкой платежа у других компаний. Но эти доказательства тоже не представлены.

Кстати, поставки материалов в адрес МУПа были прекращены в декабре 2013 года, а не в мае 2016, как утверждает следствие. Этот факт говорит о том, что указанные в обвинении данные не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. А указание на утрату МУПом потери платёжеспособности - не соответствует действительности, потому что признание предприятия банкротом определяется решением арбитражного суда.

Далее, прибыль в размере 1 201 979 707,58 руб указана следствием абсолютно произвольно и источники её происхождения в деле отсутствуют. Никаких доказательств, объясняющих и обосновывающих указанную сумму, при судебном рассмотрении дела сторона обвинения не предоставила. Я уже упоминал о тактике подмены понятий стороной обвинения. Так вот, в данном случае подмена понятия «доход» на понятие «прибыль».

Про экспертизу РЦЦС здесь уже много было написано. Четыре независимых эксперта с непоколебимым авторитетом опровергли весь бред, написанный экспертами приморского РЦЦС, досконально разобрав почти каждое слово их «экспертизы», аргументированно опровергнув выводы.

В материалах дела отсутствуют доказательства выводов следователя о том, что «не позднее 23 мая 2008 года у Игоря Пушкарёва возник умысел», потому что средства, которые характеризуют мне как взятки, я стал получать только спустя 2 года с момента начала поставок стройматериалов МУПу.

Взятки, о которых говорит следствие - это мои собственные средства, средства моей семьи, которые перечисляли мне на карту в период моих командировок для моих личных целей.

Что касается якобы превышения мной полномочий, то обвинение должно указать, чьи именно я нарушил права, что конкретно сделал, и указать связь между мной и этими нарушениями, выявить потерпевших, охарактеризовать тяжесть совершённого преступления. В обвинение ничего этого нет. Администрация города Владивостока не является потерпевшей стороной, тогда непонятно какими своими действиями я дискредитировал органы местного самоуправления.

Это я вкратце вам рассказал многочасовое выступление защиты…. Как говорится, где мои 17 лет?…»