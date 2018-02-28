Ушла из жизни первый проректор ВГУЭС Ольга Ворожбит

Есть предположение, что она могла скончаться не в результате аварии, а как раз авария стала следствием других трагических событий

28 февраля 2018 года на 54-м году жизни трагически погибла доктор экономических наук, профессор, первый проректор ВГУЭС, заведующая кафедрой экономики Ольга Юрьевна Ворожбит.

«Ольга Юрьевна родилась 16 ноября 1964 года в пос. Угловом Приморского края. В 1987 году закончила Дальневосточный технологический институт бытового обслуживания (сейчас ВГУЭС) по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности». Свою трудовую деятельность начала во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса с 1987 до 2010 годы занимала должности старшего лаборанта, ассистента, старшего преподавателя, доцента и заместителя руководителя. В 2010 году Ольга Юрьевна была назначена заведующей кафедрой «Финансы и налоги», затем кафедрой «Экономики», а в 2015 году – проректором по научно-исследовательской работе, с 2017 года – первым проректором ВГУЭС.

Ольга Юрьевна в 2004 году получила ученую степень кандидата экономических наук, в 2010 году - доктора экономических наук. Тема диссертации «Теоретические и методологические основы управления конкурентоспособностью предпринимательских структур в рыбной промышленности».

Ольга Ворожбит известна в профессиональной среде многочисленными трудами, являющимися результатом многолетней деятельности в экономической области. Ее исследования, посвященные актуальным темам, оказали помощь в решении ряда важных задач, стоявших перед городом и краем, в том числе и в создании Свободного порта Владивосток.

Ольга Ворожбит - действительный член международной федерации бухгалтеров, действительный членом института профессиональных бухгалтеров России, член общероссийской ассоциации бухгалтеров, преподаватель учебно-методических центров Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, член Ученого совета Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

В 2012 году была избрана депутатом Думы города Владивостока, до 2017 года работала председателем комитета по социальной политике и делам ветеранов.

Была награждена Почетной грамотой администрации города Владивостока, Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной Грамотой департамента образования и науки Приморского края, нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

Ольга Ворожбит внесла неоценимый и весомый вклад в становление и развитие Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Вся ее жизнь и деятельность посвящена служению ВГУЭС. Она была одним из достойных выпускников, преподавателей, руководителей нашего университета. Ее жизненный путь – пример для подрастающего поколения.

Выражаем искренние соболезнования дочерям, родным и близким в связи с гибелью нашего друга, коллеги, единомышленника.

Светлая память о видном ученом, известном педагоге, общественном деятеле, искреннем человеке Ольге Юрьевне Ворожбит будет вечно жить в сердцах тех, кто с ней работал, учился, ее знал.

О месте и времени гражданской панихиды будет сообщено дополнительно", - сообщает в некрологе на сайте ВГУЭС.

Тем временем ГИБДД Владивостока проводит проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства произошедшего. В частности, есть предположение, что Ольга Ворожбит могла скончаться не в результате аварии, а как раз авария стала следствием других трагических событий.