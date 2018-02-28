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Первое по существу заседание суда по "делу Пушкарёва" длилось более пяти часов

28 Февраля 2018, 11:03 | Владивосток

Тверской суд Москвы продолжит рассмотрение дела 13 марта

В Тверском суде Москвы завершилось первое слушание по существу уголовного дела экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, его брата, бывшего директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва, а также экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Заседание проходило в открытом режиме, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В ходе заседания защита заявила три ходатайства - одно устное и два письменных, но все они были отклонены. Также прокурор зачитал 32 листа обвинения, РИА VladNews вело прямую трансляцию из зала суда.

После более пяти часов заседания, которое завершилось после 19 вечера по московскому времени, судья перенес слушание на 13 марта.

Напомним, в ходе предварительного слушания 13 февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей для Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова до 26 апреля. До той же даты продлён и срок домашнего ареста для Андрея Пушкарёва.

Ранее Верховный суд Российской Федерации отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.

Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО №1 Москвы "Матросская тишина" с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: лушников  прокурор  УК  иск  Пушкарев  обвинение  адвокат  дело  суд  Верховный суд 



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