День матери во Владивостоке испортила тля

Торговцы цветами, прекрасно зная о напасти, подсовывали детям оккупированные насекомыми цветы

В прошедшее воскресенье мир отметил День матери. Не ахти какой раскрученный праздник, зато отличный повод в очередной раз высказать слова благодарности и уважения матерям. Как правило, на праздник принято дарить небольшие подарки и цветы. В силу специфики праздника основным его «соучастниками» являются дети, которые стараются сделать своим мамам поделки, нарисовать что-нибудь и купить на скопленные собственные деньги цветы. Вот с ними-то в воскресенье и вышла незадача, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Дело в том, что многие в этот день купили своим матерям в подарок не достаточно дорогие розы, а хризантемы. Как оказалось, цветы оказались с подвохом. Во многих цветочных ларьках и магазинах Владивостока цветы оказались буквально оккупированы тлей. Социальные сети сейчас пестрят различными постами на эту тему, есть и видеоролики, записанные возмущенными людьми.

Цветы были куплены в разных частях города, но, по всей видимости, поставщик или несколько поставщиков - одни и те же. Зараженные тлей цветы были замечены в ларьках и магазинах раньше, о чем торговцам не раз говорилось. Однако ушлые коммерсанты, выходит, никак не отреагировали на жалобы. Более того, они исправно избавлялись от зараженного товара. А тут и повод хороший - День матери. Да еще и покупатель потянулся нетребовательный - дети. Им можно всучить все что угодно. Что и было сделано. Подвядшие, в силу того что зараженные, хризантемы пошли на ура. В итоге тля переехала в тепло городских квартир.

Осталось только одно - почему в ситуацию до сих пор не вмешались контрольные органы, которые должны были уже давно закрыть опасные лавочки на карантин.

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