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Автобусы Владивостока застряли в суде
Арбитражный суд Дальневосточного округа вновь изучит состояние рынка автобусных перевозок во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог». 21 ноября администрацией города была подана кассационная жалоба на октябрьское решение Пятого арбитражного апелляционного суда - он, напомним, согласился с выводами краевого управления Федеральной антимонопольной службы о создании тепличных условий для муниципального автотранспортного предприятия в ущерб интересам коммерческих перевозчиков.
Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», в июле 2015 года УФАС по Приморскому краю вынесло решение по делу о возможном ограничении конкуренции на рынке пассажирских перевозок во Владивостоке. Функцию координации действий участников антиконкурентного соглашения, как считают антимонопольщики, выполнила администрация Владивостока во главе с Игорем ПУШКАРЕВЫМ вместе с действующими и бывшими сотрудниками из группы компаний «Востокцемент».
В 2016 году Арбитражный суд Приморского края, а затем и Пятый арбитражный апелляционный суд признали доводы антимонопольщиков несостоятельными. Однако 29 марта 2017 года Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил оба решения, направив дело на новое рассмотрение в краевой арбитраж. Теперь оно вновь вернется в окружной суд, которому, по всей видимости, и предстоит поставить точку в «автобусном» вопросе. Отметим, что окончательное решение по данному арбитражному делу способно изменить ситуацию на рынке автобусных перевозок во Владивостоке: ключевым требованием ФАС является отмена постановления администрации о порядке выделения бюджетных субсидий организациям, перевозящим пассажиров по городским автобусным маршрутам.
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