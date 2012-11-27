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Послесловие к шокирующему избиению школьницы во Владивостоке: кто их должен остановить?
Моя дочь учится в одном классе с 13-летней девочкой, которая участвовала в жестоком избиении школьницы, «прославившей» малолетних «гопотелок» (так они именуют сами себя на страничках в сети) на всю страну. Практически все СМИ облетела весть, что эти девочки из благополучных семей. Но какое благо может там быть, если одна из главных фигуранток, даже после случившегося, продолжает вести интернет-дневник, пользуясь отборными ругательствами, направляя их с телефона из полицейской машины. «Нас везут в ментуру с операми, сидим с мамой, ржем». Где, спрашивается, мама, разве после такого резонанса она не должна быть начеку? Девочки не считают себя виновными и, по слухам, ждут приглашения на передачу «Пусть говорят». Правда, засветились лишь на втором канале. Однако вот и "слава" пришла.
Услышав шокирующую историю, абсолютно не удивилась. Кто-то в 8 «Б» должен был начать криминальную эпопею. Назревало давно. Уже несколько лет на собраниях классный руководитель взывала к родителям: обратите внимание на поведение и внешний облик ваших детей. Они приходят в школу в одежде, которая более подходит для субботника, а в иных случаях для дома терпимости. Наша классная подбирала литературу и зачитывала взрослым дядям и тетям статьи, как надо обходиться с подростками, любить их и уважать и в то же время «не отпускать вожжи». Объясняла, что надо совместно делать уроки и не пускать образование на самотек. Из 32 одноклассников лишь 8 заняты в дополнительных секциях и кружках, остальные предоставлены самим себе. «Займите детей», - просила нас мудрая учительница: «Чистите картошку, посадите ребенка рядом, пусть читает вслух Тургенева» и т. д. и т. п. Мамаши пеняли на занятость, на отсутствие терпения. Классный руководитель неоднократно жаловалась маме Насти, принявшей участие в драке, что надо внимательно отнестись к девочке, она часто срывает уроки и учиться не желает совсем. На что мама говорила, что не знает, как быть, дочь совсем не слушает ее.
Примерно 8 человек из нашего класса так или иначе готовятся в места не столь отдаленные. Несколько детей уже стоят на учете за воровство, другие размещают на своих страницах фото под названием «Привет педофилу» и усиленно - лет с 12 - смолят «цигарку» у стен школы, кто-то хамит без стеснения учителям, пропускает занятия, ночует в коллекторах. Я даже умалчиваю о площадной брани, которая в чести у одноклассников моей дочери. Как-то раз, чтобы от нее отстали с издевательствами, и ей пришлось употребить крепкое словцо. И знаете, стали уважать. Наконец-то ты теперь в наших рядах, говорят. У нас в семье такие выражения не приняты. Тем с большим волнением мы воспринимаем такой способ признания. Но повинюсь, долго боролись с тем, чтобы дочь перестали обзывать, портить вещи, надсмехаться. Разговоры с учителем ничего не дали. «Сейчас такие жестокие дети, - был ответ, - слабых давят». Я ежедневно получала от ребенка звонки и СМС с просьбой перевести ее в другой класс или школу. Мы были непреклонны – там будет то же самое, если ты не научишься постоять за себя. Мы убеждали применить силу, чего-чего, а у без пяти минут кандидата в мастера спорта этого добра с избытком. «Как же, драться нельзя», - парировала она. В итоге массированные издевательства прекратились после того, как моя дочь нечаянно уронила пару человек вместе с партой и так же нечаянно выкрутила палец одному нападавшему. И перестала пропускать все издевательства мимо ушей. Прошу прощения, перестала быть «овцой на заклание». И… основательно подтянула учебу. А за это тоже уважают: можно попросить списать.
Помню, что в наше время подобных первореченским халдам было тоже достаточно, ими абсолютно не занимались родители. Они дрались, правда, чаще между собой, беременели в 14 лет, делали аборты и в 18 лет лежали с детьми в больницах с врожденным сифилисом. Школа санировала себе от таких «деток». Их планида оказалась не завидна.
Я тоже не идеальная мама. Но знаю одно – все уроки должны быть сделаны, а ребенок должен быть занят каждый день - спорт, языки, что угодно, только не праздношатание. И дочь знает, что для меня нет преград, я перезвоню одноклассникам и учителям, узнаю задание, сама проведу диктант, и подберу литературу для внеклассного чтения, и разобьюсь в лепешку, но помогу решить непонятную мне со школы алгебру. Я добьюсь, чтобы ребенок чувствовал себя самодостаточным, т. к. знания дают уверенность в себе.
Гопотелки пусть отдохнут. Пусть вытатуируют себе брови, сделают пирсинг во всех местах, пусть бросят школу. Главное, ты должна упрямо идти вперед. И когда-нибудь они будут рассказывать тебе, как тяжело работать в ночном киоске и как их бросил очередной «хахаль», и намекнут, что, может, займешь до зарплаты по старой дружбе. И ты сочувственно кивнешь, сядешь в новенький авто, который оформила в кредит благодаря приличному образованию и хорошей работе, поймешь, что Тургенева с мамой читала не зря.
Яна МАЛЬЦЕВА, обозреватель «Золотого Рога».
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