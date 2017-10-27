Адвокаты Игоря Пушкарёва рассказали о важных деталях уголовного дела

По мнению адвокатов, даже формальную процедуру определения территориальной подсудности превратили в разборку по «понятиям»

Адвокаты мэра Владивостока Александр Высоцкий и Константин Третьяков ответили на вопросы корреспондента газеты «Золотой Рог» по поводу острых углов по делу Пушкарёвых-Лушникова.

Где будет рассмотрено дело?

По мнению адвокатов, формальную процедуру определения территориальной подсудности превратили в разборку по «понятиям».

«В соответствии с требованием закона это дело должно было быть направлено в Приморский краевой суд, а не в Верховный суд РФ, для определения территориальной подсудности. Теперь же всё будет зависеть от того, куда и когда суд направит дело на рассмотрение по существу. Пока же стороны прибывают в состоянии процессуального ожидания», - отметил Александр Высоцкий

Адвокат Третьяков объясняет, что невозможность прогнозов в данном случае связана с тем, что на данном этапе процесс развивается вне рамок правового поля.

«К сожалению, те правила, по которым играют наши оппоненты, в законе не прописаны и решается всё своеобразно. В Уголовном кодексе прописана совершенно иная процедура. У нас есть ощущение, что дело просто бояться отправлять во Владивосток, так как опасаются, что все их нарушения вскроются», - добавляет Константин Третьяков.

Вместе с тем, по словам Александра Высоцкого, в случае если территориальная подсудность будет иная, нежели во Владивостоке, то это будет прямым основанием для отмены любого последующего решения суда, вне зависимости от того, на чью сторону он встанет.

Какова ситуация с ущербом?

По мнению Константина Третьякова, всё что написано в обвинении – это голый вымысел.

«Нам говорят, что МУПВ «Дороги Владивостока» причинён ущерб в виде образовании кредиторской задолженности почти на 1 млрд.рублей, в результате чего предприятие потеряло платёжеспособность. При этом по налоговой отчётности видно обратное, предприятие получило миллиардную прибыль и уплатило из этой суммы 100 миллионов налогов. Более того, вопрос о банкротстве предприятия никогда не поднимался», - резюмирует адвокат.

Как скоро начнётся суд?

Адвокаты сходятся во мнении, что сейчас все находятся в режиме процессуального ожидания, учитывая то, что дело до сих пор не пришло в Верховный суд.

Отметим, вчера главу Владивостока Игоря Пушкарёва и директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова оставили под стражей в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября.

Мэр, как и другие участники процесса, по-прежнему настаивают на своей невиновности и готовы отстаивать свою позицию в суде.