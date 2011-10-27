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Во Владивостоке сотрудники УБЭП изъяли из незаконного оборота 700 бутылок с элитным алкоголем
Крупную точку продажи элитного спиртного ликвидировали оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владивостоку. Более 700 бутылок с дорогими сортами коньяка, водки, виски и шампанского известных марок обнаружено в одном из солидных торговых центров в Первореченском районе.
При проверке работники магазина не смогли предъявить правоустанавливающую документацию, позволяющую осуществлять продажу алкоголя, а также подтверждающую безопасность и качество товара. Спиртные напитки направлены на исследование, которое определит, является ли изъятая алкогольная продукция фальсифицированной, опасна ли она для жизни и здоровья потребителя. Также в настоящее время оперативники устанавливают лиц, причастных к незаконной продаже алкоголя.
По данному факту возбуждено административное производство.
Полиция Приморья продолжает комплексные мероприятия по обеспечению законности в сфере оборота алкогольной продукции.
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