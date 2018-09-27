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"Я знаю, что асфальт был не из Москвы"
Экс-мэр Владивостока опубликовал продолжение блокбастера о засекреченном свидетеле
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях. На этот раз он обнародовал подробности выступления в суде по его делу так называемого засекреченного свидетеля.
«14 сентября на очередном заседании суда по-нашему делу показания со стороны обвинения давал засекреченный свидетель. Да, есть в нашем деле и такие. Гособвинение попросило допросить свидетеля без визуального контакта, так как он (или она) опасается за свою жизнь и здоровье. Хотя мы уже 7 месяцев рассматриваем дело по существу, и подтверждений того, что мы пытались на кого-то надавить или, не дай бог, угрожать, нет. По словам того же свидетеля, угроз в его адрес не поступало, и связано это с тем, что я нахожусь под стражей, а он – засекречен. Суд постановил допросить «засекреченного» по аудиосвязи, и для установления личности свидетеля суд удалился… А затем началось слушание. Голос по аудиосвязи специально искажён, и невозможно понять, мужчина или женщина говорит на другом конце. Казалось бы, вот он - «момент истины», сейчас мы услышим то, чего ещё не слышали и не знаем о себе и о нашем деле, то, что нас хоть как-то «зацепит» и свяжет с приписываемыми нам обвинениями, но этого не произошло, да и не могло произойти…
Ни на одно из трех предъявленных обвинений этот псевдосвидетель не озвучил ни единого подтверждающего нашу вину факта. Снова только огульные, ничем не подтверждённые обвинения. Мои попытки, попытки нашей защиты услышать хоть какую-то конкретику разбивались об формулировку: «вопрос снят, так как касается личности свидетеля». То есть, например, он говорит о том, что Востокцемент продавал сырье по завышенным ценам, а на сколько они были завышены даже примерно - не знает. И на вопрос, сравнивали ли вы прайс-листы, мы слышим ответ: «вопрос снят, так как касается личности свидетеля». Извольте, а ваше утверждение о завышении цен с чем связано? - «вопрос снят, так как касается личности свидетеля».
Он говорит, что я давал указания о том, чтобы в конкурсах побеждал МУП, но кому - не знает. По словам свидетеля, дороги, которые строил МУП, давно смыты дождём, но дороги, которые во Владивостоке строили московские подрядчики, ещё стоят. А где во Владивостоке московские подрядчики брали сырьё, ответить не смог, зато точно знает, что асфальт был не из Москвы. При этом уверен, что все контракты МУП были убыточными, но за какой период - не знает, и почему они убыточны, объяснить не смог.
И в завершении наш засекреченный свидетель выдал профессиональную фразу «засекреченных свидетелей»: показания, данные на следствии, я подтверждаю в полном объеме. Думаю, это всё, что нужно знать о нашем «засекреченном свидетеле».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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