Во Владивостоке водитель сбил двух мам с полугодовалыми детьми

Дети уже отправлены в больницу на амбулаторное лечение, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Сегодня, 27 сентября, водитель автомашины Хонда Аирвейв, выезжая с автомобильной парковки ТРЦ «Седанка-Сити» в сторону ул. Маковского, совершил наезд на двоих женщин с детскими колясками, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

«В результате ДТП пострадали два полугодовалых ребенка, которые были доставлены в больницу. Медики диагностировали одному из потерпевших сотрясение головного мозга, второму – ушиб головного мозга легкой степени. Дети направлены на амбулаторное лечение», - рассказали в пресс-службе приморской полиции.

На сегодняшний день стаж вождения водителя составляет 15 лет. В этом году он уже дважды привлекался к административной ответственности – за превышение скорости и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками. По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в крови водителя не обнаружено.

Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 12.24 КоАП РФ, нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вредя здоровью.

Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию