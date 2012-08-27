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Мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке перекрыли из-за угрозы взрыва
ВЛАДИВОСТОК, 26 августа, ZRPRESS. Много вдоль наших дорог, улиц и тротуаров валяется всяких подозрительных пакетов. Владивостокцы к ним уже давно привыкли и равнодушно проходят мимо, иногда досадливо пиная. Однако есть люди, которым долг велит проявлять бдительность.
Благодаря этой бдительности в субботу около 10.00 несколькими милиционерами, строителем и парой машин спецтехники был перекрыт въезд на Золотой мост на м. Чуркина через бухту Золотой Рог и проезд на ул. Пушкинскую со стороны ул. Суханова, притом что основное движение по мосту и движение со стороны ул. Пушкинской не перекрывались.
Полицейский по рации вызывал кинологов: «Найден черный пакет. Надо проверить. Выезжайте». За кинологами не заржавело. Минут через 10 подъехали. Их овчарка не проявила особого интереса к пакету. Затем им занялись люди – полиция и силы МЧС. Со стороны было заметно, что ничего особенного в нем не было.
Тем не менее было интересно: из-за чего же был весь сыр-бор. Один из полицейских заверил, что ничего особенного: дело житейское – проводятся учения. У ног небольшой группы собравшихся лежал черный пакет, на котором на какой-то бумаге, похожей на брошюрку, лежала сувенирная тарелочка с символикой Владивостока и саммита. Сфотографировать тарелочку мне, однако, не разрешили. Вероятно, ей что-то вменялось, о чем нельзя был говорить.
С другой стороны, понятно, что наших силовиков надо тренировать. И хорошо, что тревога оказалась ложной, поскольку во время, как было сказано учений, рядом с этим местом прогуливалось несколько пожилых американских туристов, которые, окажись пакет опасным, вполне могли бы пострадать.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».
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