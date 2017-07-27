Во Владивостоке таксист "Максима" оказал сопротивление приставам

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Во Владивостоке судебный пристав разыскивая гражданина Г., который задолжал своим детям около 500 тыс. рублей, получил травму головы. Обнаружив должника, представитель власти попытался его задержать, однако тот оказал сопротивление, сообщили в пресс-службе УФССП по Приморскому краю.

«Судебным приставам удалось выследить алиментщика во время его работы. Увидев представителей власти, должник быстро сел за руль автомобиля с маркировкой «Такси Максим» и начал движение, но тут же «застрял» в потоке машин на пешеходном переходе. Этого времени судебным приставам хватило на то, чтобы подойти к двери со стороны водителя, предъявить служебное удостоверение, постановление мирового судьи о приводе в суд и попросить прекратить уклонятся от явки в суд», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы должник не скрылся, судебному приставу пришлось встать перед машиной и заблокировать проезд. Однако алиментщик нажал на газ и попытался поддеть судебного пристава капотом, это вынудило сотрудника ведомства, схватится за выпирающие части автомобиля и повиснуть на капоте. При этом разыскиваемого гражданина это не остановило, и он продолжил движения, то надавливая на педаль газа, то резко тормозя, пытаясь сбросить судебного пристава.

В результате исполнитель судебного решения упал с капота на проезжую часть и ударился головой, а должник, пользуясь тем, что «устранил» преграду, быстро скрылся. На место происшествия были вызваны бригада скорой помощи и наряд полиции, материалы о случившемся переданы в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, должнику грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток