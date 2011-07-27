Житель Владивостока получил возможность вселиться в собственную квартиру, выселив из нее прежних жильцов

Взяв двухкомнатную квартиру общей площадью 90 кв. метров по ипотечному кредитованию, женщина не рассчитала свои силы. В результате образовавшейся задолженности банк принял решение обратить взыскание на квартиру, как на заложенное имущество. Недвижимость в новостройке была продана на торгах другому жителю Владивостока. Однако въехать в купленную квартиру ему не удалось. Прежние жильцы отказались покидать жилье добровольно. Тогда мужчина был вынужден обратиться в суд.

Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Советскому району г. Владивостока в начале июля 2011 года. Должнице был дан срок для добровольного исполнения судебного решения. Но никаких действий она не предприняла. И хотя прежнюю владелицу квартиры надлежаще уведомили о том, что если она сама не исполнит решение суда, то исполнительные действия в соответствии с законом будут произведены без ее участия в принудительном порядке, в назначенное время в квартире так и не появилась. Данный факт не помешал проведению исполнительных действий.

В присутствии сотрудника полиции, понятых и взыскателя дверь была вскрыта. Новый владелец, купивший жилье в декабре 2009 года, наконец, спустя 1,5 года получил доступ в свою собственность. Имущество прежних жильцов, находящееся в квартире, было описано и передано на ответственное хранение взыскателю. Должница сможет забрать принадлежащие ей вещи в 10-дневный срок.