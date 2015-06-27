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На строительстве Приморского океанариума разворовали 1,1 млрд рублей
Следственный комитет России (СКР) сообщил о завершении следствия в отношении троих обвиняемых в хищении 1,1 млрд рублей при строительстве океанариума на острове Русский во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
"Завершены следственные действия по двум уголовным делам, выделенным в отдельные производства: в отношении генерального директора ООО "НПО Мостовик" Олега ШИШОВА, а также в отношении директора ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами президента Российской Федерации Андрея ПОПЛАВСКОГО и генерального директора ЗАО "Косандра" Александра КОСЧЕНКО", - сообщил официальный представитель СК РФ Владимир МАРКИН.
По версии следствия, Поплавский при пособничестве Шишова и Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1,1 млрд рублей, выделенные на строительство Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" в городе Владивостоке. Кроме того Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генеральными подрядчиками работ по строительству НОК "Приморский океанариум", их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ.
Напомним, что с Олегом Шишовым ранее было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
"В ходе расследования Шишов и Косяченко дали подробные показания, изобличающие себя в совершении вменяемых им преступлений, а также подробные показания, изобличающие Поплавского. Однако сам Поплавский вину в предъявленном обвинении не признает, а получение денежных средств от Косяченко и Шишова отрицает", - пояснил представитель СКР.
Ранее генподрядчиком строительства Приморского океанариума на острове Русский во Владивостоке выступала компания НПО "Мостовик". Объект должны были сдать в эксплуатацию еще в 2012 году, но каждый раз сроки сдачи переносились. Последний год стройка практически была заморожена. После проверки было возбуждено уголовное дело о хищении около 2 млрд рублей.
Пресс-секретарь управления делами президента России Виктор ХРЕКОВ заявил, что первый пусковой комплекс Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке планируется сдать к середине сентября, а полностью построить объект - к концу ноября.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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