Обвал дороги во Владивостоке: Габион на нашу голову

Еще совсем недавно СМИ – от региональных до федеральных – о дороге «пос. Новый – п-ов Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл» писали: «Строится дорога XXI века» и радовались открывшемуся здесь раньше срока движению. А сегодня дружно накинулись на генподрядчика, подкидывая в костер скандала свои поленья. Особое внимание к ЧП с разрушением участка дороги появилось после заявления премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА, который дал задание разобраться с подрядчиком вплоть до его банкротства. Звучала и сумма, потраченная на трассу, – 29 млрд рублей.

Между тем, это стоимость всей дороги от пос. Новый до мыса Назимова, включая низководный мост через Амурский залив. ЧП случилось 12 июня на одном из ее участков: в результате дождей произошло обрушение части габионной стены в районе ул. Космонавтов, а на проезжей части образовалась трещина около 10 метров. Как прокомментировала ситуацию старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора РИМСКАЯ, общий ущерб составил более 1 миллиона 700 тысяч рублей. На восстановление разрушенного участка, по мнению проектировщиков, потребуется около 30 млн рублей.

…Глядя на отвесный берег бухты Тихой, где лет 30 назад цунами накрыло гаражи и другие строения, грозя хлынуть в микрорайон, сегодня приходится только удивляться: как новая трасса оказалась на самом краю почти отвесного склона? И это во Владивостоке, известном своими разрушительными тайфунами. Впрочем, даже не вдаваясь в исторические корни проблемы, можно с уверенностью сказать, что такое решение приняли уж точно не дорожные строители.

А если все-таки попытаться заглянуть в историю, то стоит вспомнить: первоначально в генплане Владивостока предусматривалась совсем другая дорога с заходом к новым жилым микрорайонам Снеговая падь, Зеленый угол (в перспективе) и 71-й микрорайон. А далее она должна была эстакадой пройти по микрорайону Тихой – к новому жилому району в бухте Патрокл. Но стоимость этого проекта оказалась настолько велика, что он неоднократно откладывался, а когда определялся «пакет» новостроек, предусматривающих преобразование Владивостока к саммиту АТЭС-201, вновь едва не оказался выброшенным из этого списка – опять же из-за дороговизны. В результате появился обновленный и «финансово облегченный» проект объездной дороги, на него 21 млрд рублей выделял федеральный бюджет (и ни копейкой больше!), 8 млрд (первый вице-премьер ШУВАЛОВ говорит о 9 млрд) – краевой. О новом проектном решении по этой дороге, кстати говоря, «Золотой Рог» писал еще в 2010 году.

«Она пойдет так: от Седанки к Снеговой пади далеко с задней (если считать передней ворота въезда на бывший арсенал) стороны микрорайона, не попадет на Зеленый угол и в долину Первой Речки, а далеко обогнет весь 71 микрорайон, никак его не задевая. Пройдет за ТЭЦ-2, далее от золоотвала по берегу моря минует микрорайон бухты Тихой, выйдет со стороны моря к бухте Патрокл и через мыс Назимова пойдет на остров Русский». Многим было понятно, что это далеко не лучший вариант, как и то, что в ином случае (нужных 44 млрд рублей не нашлось) «в ближайшей перспективе дороги не будет вообще. А наличие дороги всегда лучше, чем ее отсутствие».

Таким образом, смещение оси дороги на самый склон берега бухты Тихой – решение компромиссное и во многом политическое. Впрочем, как и последующие корректировки трассы, возникшие уже под воздействием жителей микрорайона Тихой, чьи гаражи (пострадавшие сегодня от оползня) оказались в непосредственной близости со стройкой. Тогда они были категорически против сноса своей недвижимости, и чтобы не завязнуть в скандалах (ими Владивосток, как вы знаете, славится) и судебных разбирательствах, заказчик – департамент дорожного хозяйства Приморского края – принял решение пойти собственникам навстречу.

Вот почему подпорная стенка над гаражами оказалась вертикальной, а не пологой, ведь для того, чтобы провести необходимую планировку откоса по уму (это мнение специалистов!), нужно было бы снести эти самые гаражи, а значит, сначала идти в суд, а затем выплачивать компенсацию их владельцам. Что опять же не вписывалось в задачу оптимизировать (читай – сократить) расходы на строительство.

Так в проекте появилось решение с габионами (металлическими сетками, заполненными крупногабаритным камнем диметром 20-40 см.), не лучшее с точки зрения надежности, как считают теперь некоторые специалисты. Более того, сегодня высказывается мнение, что их и вовсе нельзя использовать для укрепления вертикальных стен высотой более трех метров. Для этого есть другие, более надежные технологии – например, преднапряженные бетонные конструкции, которые, кстати говоря, сегодня применяются для укрепления склонов дорог, ведущих к олимпийским объектам Красной Поляны. Но они значительно дороже.

Между тем проект был готов и прошел экспертизу. Здесь, как говорится, комментарии излишни.

И, как бы то ни было, дорога была почти построена – по предоставленным проектным документам. И здесь ключевое слово – «почти», потому что, несмотря на помпу, с которой ее открывали в присутствии высоких гостей во главе с вице-премьером Игорем ШУВАЛОВЫМ в череде предвыборных мероприятий осени 2011 года, пущена она была лишь в тестовом режиме, и работы на объекте продолжались все это время. Понятно, что открыть движение по недостроенной дороге решил не сам генподрядчик, получивший в результате очередную головную боль. И не специалисту ясно, что строить дорогу, когда по ней идет транспорт, значительно сложнее.

А теперь о генеральном подрядчике объекта – ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». Сегодня это крупнейшая региональная строительная компания широкого профиля. И самый ценный ее актив люди – 4,5 тысячи приморцев, они приезжают на вахты со всех концов края. И каждый из них сейчас с тревогой и горечью наблюдает за шумихой, развернувшейся вокруг их предприятия. Между тем, именно ТМК почти достроила мост через бухту Золотой Рог, по которому уже через неделю планируется открыть движение. И низководный мост через Амурский залив тоже их детище, как и злополучная дорога от Седанки до бухты Патрокл.

Впрочем, почему злополучная? Пробили ее в рекордные сроки сквозь лес, сопки, устья речек и ручьев, построили около 20 искусственных сооружений: водопропускных труб и эстакад. И если оглянуться назад, вспомнить, с чего все начиналось, и проехать по вновь отстроенным дорогам и мостам, то вывод напрашивается один – все, что сделали дорожники и мостостроители ТМК во Владивостоке за последние три года – большой человеческий подвиг. А он не исключает и форс-мажора.

Да, на строящейся дороге произошло ЧП. И подрядчики готовы устранять последствия и компенсировать ущерб. Надо дать им это сделать, остановив шумиху. Но необходимо иметь в виду, что при таких сжатых темпах работ, которые были заложены при подготовке Владивостока к саммиту АТЭС,когда не успевали до конца провести изыскания, - проектную документацию готовили с колес, иногда параллельно со строительством, в обстоятельствах жесткой экономии и политической конъюнктуры, которая порой превалировала при принятии решений, причем зачастую – не на региональном уровне, а в Москве, - мы и далее не застрахованы от подобных ситуаций. И возлагать за них всю вину только на строителей просто несправедливо. А говорить о банкротстве лидера строительного рынка Приморья (Тихоокеанская мостостроительная компания является таковым по всем параметрам!) по меньшей мере, недальновидно. Впрочем, возможно это чей-то продуманный шаг, и дождь, подмывший подпорную стену, оказался на руку кому-то неназванному, заинтересованному в таком замечательном активе, как ТМК…

Ирина БАРАННИК, "Золотой Рог".