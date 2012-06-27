Что может быть истинной причиной разрушения дороги «Седанка-Патрокл»?

12 июня во Владивостоке произошла авария: обрушилась часть дорожной насыпи и полотна на новой трассе Седанка - Патрокл, подрядчиком которой было ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор НП СРО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО:

- Конечно, ничего хорошего в этом нет - авария есть авария. Но удивляет развернутая вокруг этого информационная кампания, по версии которой, виновник произошедшего - подрядчик - ТМК.

Однако давайте спокойно подумаем. Каждому строителю известны установленные регламенты и порядок сдачи-приемки выполненных работ, и совершенно ясно, что в вопросе о виноватых нужно разбираться.

Как известно, этот участок дороги уже эксплуатировался. Отсюда вывод: заказчик выполненные подрядчиком ТМК работы принял. И всем строителям понятно, что прежде чем работу сдать, нужно предъявить ее многим проверяющим. В первую очередь, техническому надзору заказчика.

Далее, все акты на скрытые работы подписывает авторский надзор проектировщика. Кроме того, объект проверяют инспектора государственного строительного надзора. Разве бы они приняли объект, если бы были разночтения с проектной документацией?

Нет. И технадзор, и авторский надзор, и госстройнадзор, и заказчик примут объект только тогда, когда подрядчик все сделает точно по чертежам.

Значит, давайте смотреть проект. Заложены ли в него мероприятия по водоотведению? Где ливневка, где дренаж? Почему насыпь имеет такой крутой угол откоса? Или рассчитывали на габионовые стенки? А как такой проект получил положительное заключение госэкспертизы?

Это все вопросы к проектной организации и к организации, которая проводила экспертизу проекта. Вспомним, что за причиненный вред согласно ст. 60 ГрадКодекса РФ солидарную субсидиарную ответственность наряду с саморегулируемой организацией несет и организация, проводившая госэкспертизу.

Отдельно хочется отметить, что по удивительному стечению обстоятельств все десять лет, прошедшие под руководством С.М. Дарькина, Владивосток обходили стороной сильные тайфуны, которые наносили городу огромный ущерб, вспомним о разрушительной силе "Джуди" (1989 г.), или "Робин", или «Милиса» (1994 г.).

Закончилась эта белая полоса? Если да, то впереди нас ждет еще много аварий.

Но и журналистам, и комментаторам будущих событий не стоит забывать, что подрядчики - последние в производственной цепочке. И обвинять их можно лишь после завершения тщательного изучения произошедшего.

НП СРО «Альянс строителей Приморья».

"Золотой Рог".