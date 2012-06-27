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Обвал участка трассы Седанка – Патрокл: Главные ошибки - у проектировщиков
27 Июня 2012, 17:50 | Владивосток
Озвучены предварительные выводы экспертной комиссии, которая исследовала причины обрушения габионного покрытия новой трассы Седанка - Патрокл во Владивостоке.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский официально сообщил 25 июня на своей пресс-конференции по поводу 100 дней губернаторства некоторые промежуточные итоги исследования причин происшествия.
Как сообщает корреспондент «Золотого Рога», по предварительному заключению специалистов, основная ошибка заключена в проектировании данного объекта. Однако есть некоторые отклонения и со стороны подрядчика.
Мария Кузовлева, «Золотой Рог».
Автор: Мария Кузовлева
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