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Во Владивостоке задержан гаишник, вымогавший взятку
ВЛАДИВОСТОК, 27 июня, ZRPRESS. В пригороде Владивостока сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности краевой полиции задержали инспектора дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю при получении денежных средств от гражданина за непривлечение к административной ответственности за якобы допущенное им грубое нарушение правил дорожного движения.
Сотрудники ОСБ установили, что инспектор ДПС, находясь в помещении стационарного поста (КП – 19), при исполнении служебных обязанностей, действуя умышленно и осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений с целью завладения обманным путем денежными средствами пытался незаконно получить от автовладельца 50 тысяч рублей. Убедив остановленного на стационарном посту водителя в том, что он подлежит административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сотрудник ГИБДД, используя служебное положение, предложил последнему «уладить» проблему, пообещав не составлять протокола и не отвозить на медосведельствование за вознаграждение.
Реализовать преступный умысел инспектор не смог по не зависящим от него обстоятельствам: оперативные сотрудники ОРЧ собственной безопасности задержали нечистого на руку полицейского в момент передачи денежных средств.
Материалы переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В УМВД России по Приморскому краю по факту данного инцидента назначено проведение служебной проверки. По ее итогам будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности командира роты отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю и заместителя командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю по работе с личным составом, сообщает пресс-служба УМВД по ПК.
«Золотой Рог».
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