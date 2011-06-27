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Во Владивостоке загорелось здание телецентра
По словам сотрудников, из здания эвакуировали весь персонал.
Здание телецентра по улице Уборевича, 20 загорелось во Владивостоке, сообщили корр.РИА PrimaMedia очевидцы.
Информацию подтвердил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Дмитрий Пилипчак.
По словам одного из сотрудников ТГТРК «Владивосток», всех сотрудников эвакуировали, возгорание произошло под помещением третьей студии.
Пожарные прибыли через пять минут после поступления звонка на пульт в 11.00, сейчас возгарание ликвидировано, никто не пострадал. Предположительно, загорелось техническое помещение. Сейчас выполняется проветривание помещений. Причиной возгорания в здании телецентра во Владивостоке могло стать короткое замыкание, сообщают в МЧС.
Сейчас все сотрудники вернулись на рабочие места.
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