Незаконный митинг откровенно напугал жителей Владивостока (фото)

В воскресенье в нескольких городах России прошли акции протеста с заявленной темой - борьба с коррупцией. Самые массовые акции состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске и Владивостоке. В столице Приморья митинг был несанкционированным, поэтому изначально предполагалось, что силовики будут вынуждены принимать оговоренные в законодательстве меры.

Впрочем желающих помитинговать такая перспектива нисколько не смутила. Более того, похоже, что застрельщики мероприятия именно на это и рассчитывали. По разным оценкам митинг против коррупции на привокзальной площади собрал около от нескольких сотен до 1500 человек. Хотя среди протестующих были и подростки, и старики за 70 основную массу составляли молодые люди студенческого возраста. Этот факт очень сильно, как говорится, напряг наблюдателей и многих горожан. Хотя многие и согласны с тем, что с коррупцией в стране ситуация как минимум напряженная, однако люди откровенно боятся, что для неких сил тема коррупции - всего лишь повод для нагнетания напряженности или откровенная проба сил для более масштабных беспорядков.

Все прекрасно помнят, что молодые люди, как по звонку собирающиеся в нужное время и в нужном месте, в 2014 году расшатали ситуацию на Украине, да и ранее в других странах. Плюс ко всему среди собравшихся нашли люди (тоже симптом), которые откровенно провоцировали силовиков.

Задержания начались еще в воскресенья утром, когда организатора митинга, городского депутата Юрия КУЧИНА, полицейские задержали выходящим из дома, отвезли в Первомайское РОВД, по месту жительства. Районный суд признал его виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей за агитацию к участию в несогласованном публичном мероприятии. Хотя по словам ряда активистов, роль Кучина во всем процессе была неглавной - принести колонки, микрофоны и прочее. Вообще же координация шла посредством социальных сетей и мессенджеров, что тоже отличает организаторов разного рода пертурбаций.

Еще одна важная деталь, озвученная некоторыми активистами. Дело в том, что многих из собравшихся было рекомендовано говорить, что они пришли на площадь для того, чтобы отметить первую годовщину Росгвардии, которая в понедельник (!) отмечает свой профессиональный праздник. То есть, версия о том, что организаторы акции искали любой повод вывести людей на улицу, не смотрится откровенной выдумкой.

В итоге к вечеру, сообщает портал Vl.Ru, отделениях полиции оказалось около 30 человек, трое - несовершеннолетние, в отношении 26 человек составлены административные протоколы. Отметим, что некоторые задержанные, по их же словам, отделались дачей объяснений.

Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.