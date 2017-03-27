www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.02 р. 100 JPY: 51.72 р.
EUR: 61.96 р. 10 CNY: 82.92 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Выборы
Распечатать

Незаконный митинг откровенно напугал жителей Владивостока (фото)

27 Марта 2017, 16:02 | Владивосток

В воскресенье в нескольких городах России прошли акции протеста с заявленной темой - борьба с коррупцией. Самые массовые акции состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске и Владивостоке. В столице Приморья митинг был несанкционированным, поэтому изначально предполагалось, что силовики будут вынуждены принимать оговоренные в законодательстве меры.

Впрочем желающих помитинговать такая перспектива нисколько не смутила. Более того, похоже, что застрельщики мероприятия именно на это и рассчитывали. По разным оценкам митинг против коррупции на привокзальной площади собрал около от нескольких сотен до 1500 человек. Хотя среди протестующих были и подростки, и старики за 70 основную массу составляли молодые люди студенческого возраста. Этот факт очень сильно, как говорится, напряг наблюдателей и многих горожан. Хотя многие и согласны с тем, что с коррупцией в стране ситуация как минимум напряженная, однако люди откровенно боятся, что для неких сил тема коррупции - всего лишь повод для нагнетания напряженности или откровенная проба сил для более масштабных беспорядков.

Все прекрасно помнят, что молодые люди, как по звонку собирающиеся в нужное время и в нужном месте, в 2014 году расшатали ситуацию на Украине, да и ранее в других странах. Плюс ко всему среди собравшихся нашли люди (тоже симптом), которые откровенно провоцировали силовиков.

Задержания начались еще в воскресенья утром, когда организатора митинга, городского депутата Юрия КУЧИНА, полицейские задержали выходящим из дома, отвезли в Первомайское РОВД, по месту жительства. Районный суд признал его виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей за агитацию к участию в несогласованном публичном мероприятии. Хотя по словам ряда активистов, роль Кучина во всем процессе была неглавной - принести колонки, микрофоны и прочее. Вообще же координация шла посредством социальных сетей и мессенджеров, что тоже отличает организаторов разного рода пертурбаций.

Еще одна важная деталь, озвученная некоторыми активистами. Дело в том, что многих из собравшихся было рекомендовано говорить, что они пришли на площадь для того, чтобы отметить первую годовщину Росгвардии, которая в понедельник (!) отмечает свой профессиональный праздник. То есть, версия о том, что организаторы акции искали любой повод вывести людей на улицу, не смотрится откровенной выдумкой.

В итоге к вечеру, сообщает портал Vl.Ru, отделениях полиции оказалось около 30 человек, трое - несовершеннолетние, в отношении 26 человек составлены административные протоколы. Отметим, что некоторые задержанные, по их же словам, отделались дачей объяснений.

Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.

Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: протест  медведев  задержание  акция  Навальный  коррупция 
               






Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним17:09, 27.03.2017#

    Поддерживаю и уважаю небезразличных и смелых людей!. . . Позорный и трусливый режим: ни один федеральный канал даже слова не сказал о многочисленных митингах по всей стране. . . Процесс пошел, а главное-новое молодое поколение встряхивается от путинской пропаганды. С весной, Россия!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru