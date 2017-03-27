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Силовики добрались до банка Дарькиных

27 Марта 2017, 13:05 | Владивосток

Это первая «силовая» атака на бизнес экс-губернатора Приморья

Силовики утром провели операцию в головном офисе банка «Приморье» во Владивостоке. В течение нескольких часов в здание никого не впускали, из него - не выпускали. В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю ситуацию не комментируют.

Досье «Золотого Рога»: Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока России. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения - в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель. Супруге экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Ларисе БЕЛОБРОВОЙ принадлежит 54,17% акций банка «Приморье», компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) - 11,46%, чешской CDV CZ S.R.O. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле МАЛЯРЕНКО) - 6,27%.

Позже заместитель председателя правления - финансовый директор АКБ «Приморье» Денис КОЖАЕВ сообщил, что действия силовиков не повлияли на работу кредитной организации.

«27 марта в 10:00 произошла выемка документов по операциям клиентов в рамках возбужденного в отношении данных клиентов уголовного дела. Банк отработал с правоохранительными органами в рамках установленных законом процедур. Все офисы работают в обычном режиме. Банк сожалеет о причиненных неудобствах», - говорится в официальном комментарии банка «Приморье», размещенном на сайте кредитной организации.

Напомним, что ранее полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество» после атаки хакеров на счета банка «Приморье» в конце января. По предварительным данным, общий ущерб от действий мошенников превысил 50 млн рублей

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: банк  Сергей Дарькин  силовики 



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