За сутки снегопад во Владивостоке спровоцировал 274 ДТП

В ГИБДД города Владивостока подвели итоги снегопада. В Госавтоинспекции г. Владивостока отмечают, что снег в прошедшие 26 и в ночь на 27 февраля значительно осложнили дорожную ситуацию. Всего в течение суток в дежурную часть ГИБДД города от граждан поступило 274 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Некоторые водители оформили происшествия без участия сотрудников полиции. В 4-х ДТП пострадали 4 человека, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в группе пропаганды ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Инспекторы ДПС составили 175 административных материалов о дорожных происшествиях.

70 ДТП из 175-ти произошли в Ленинском районе, при этом ДТП с пострадавшими не зафиксированы. В Первореченском районе зарегистрировано 26 дорожных происшествий, при этом пострадали 2 человека, пешеход и водитель. Девушка-пешеход получила травму на придомовой территории, в районе Партизанского проспекта. Второе ДТП произошло в районе д. 18А по ул. Карьерной. Водитель автомашины "Тойота Дюна" совершил столкновение с двумя припаркованными автомашинами. В результате виновник ДТП получил травмы.

Также столкновение с припаркованным большегрузным транспортным средством произошло в районе 744 км трассы Хабаровск - Владивосток. Женщина, водитель "Сузуки Свифт" не справилась с управлением и совершила столкновение с автомашиной "Вольво", припаркованной на обочине автодороги.

В районе д. 29А по ул. Калинина водитель "Ниссан Дуалис" совершила наезд на 66 летнего пешехода и столкновение с тремя автомашинами. Пешеход с ушибам грудной клетки и переломом ребер госпитализирован в городскую клиническую больницу.

Основную опасность для автолюбителей представляла придомовая территория, где не производилась уборка снега. Именно на придомовых территориях фиксировалась большая часть массовых ДТП. Не малые затруднения для движения транспортного потока создавали не полноприводные автотранспортные средства, которые в силу сложного городского ландшафта не могли подняться на возвышенности.

Благодаря слаженной совместной работе Госавтоинспекции и дорожных служб на основных направлениях автодорог удалось избежать сильных заторов. Самым проблемным участком можно назвать пересечение улиц Светланская с Океанским проспектом, из-за большого потока автотранспорта и крутого подъема автомашины не могли подняться по Океанскому проспекту. Инспекторы ДПС частично ограничивали движение на данном участке автодороги, для того чтобы дорожные службы произвели уборку снега.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции также переведены на усиленный режим работы, на основных участках автодорог наблюдается наледь и снежный накат. ГИБДД г. Владивостока призывает водителей соблюдать предельную осторожность при передвижении, не превышать скоростной режим, значительно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.