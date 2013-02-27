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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело на "Приморскую проектную контору"
Прокуратурой Советского района г. Владивостока проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности ОАО «Приморская проектная контора». В ходе надзорных мероприятий выявлен факт невыплаты директором общества свыше двух месяцев заработной платы работнику предприятия.
Материалы проверки были направлены прокурором района в следственные органы. По итогам их рассмотрения следственным отделом по Советскому району г. Владивостока Следственного управления СК России по Приморскому краю принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
По версии следствия, директор юридического лица ОАО «Приморская проектная контора» в период времени с 01.12.2011 по 10.10.2012 не выплачивала работнику указанного открытого акционерного общества в полном объеме заработную плату, что повлекло существенное нарушение гарантированных Конституцией Российской Федерации прав на своевременную оплату труда.
При этом у работодателя имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность по заработной плате на общую сумму порядка 79 тыс. рублей, однако, денежные средства на расчетных счетах были израсходованы на иные нужды.
В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, трудовые права которых были нарушены, сообщает Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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