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ФСИН закупил для осужденных браслеты-пустышки
В приборах, которые должны носить осужденные на домашний арест, следователи не нашли… электронной начинки
Следственный комитет России заинтересовался фактом закупки Федеральной службой исполнения наказаний электронных браслетов для осужденных, которые обошлись государственному бюджету потерей свыше 1,3 млрд руб. По данным ведомства, контрольные устройства, в которых отсутствовал самый главный элемент - электронный блок, были к тому же закуплены ФСИН по явно завышенным ценам.
Напомним, во Владивостоке сотрудники ГУФСИН впервые применили электронные браслеты 25 апреля 2012 года. Вот что тогда о чудо-технике писали приморские СМИ: «Браслет по виду напоминает часы с длинным ремешком. Носится на ноге. Противоударный, можно принимать душ и опускаться на глубину до пяти метров. Жизни, в принципе, не мешает. В комплекте с браслетом идет второй обязательный элемент – мобильное контрольное устройство. По виду напоминает мобильный телефон из 90-х. По нему можно всегда связаться с инспектором, а также позвонить в экстренные службы.
Первым испытателем технического новшества стал житель Владивостока по имени Илья. Суд приговорил его к ограничению свободы на десять месяцев. Статья – хулиганство. Получил за драку в прошлом году. Всего в Приморском крае осуждены к ограничению свободы 196 человек.
- Электронный браслет удобен, – сообщил Илья. – Ничем не мешает. Мера полезная, потому что освобождает от многих процедур, от частых звонков и визитов инспекторов.
Теперь за Ильей будет следить спутник из космоса. Данные поступают с системы GPS. Илье запрещено покидать пределы Владивостока, а также участвовать в массовых мероприятиях – митингах, праздничных гуляньях и т.д. Если Илья пересечет черту города, электронный мозг передаст сигнал инспекторам.
- Электронный браслет помогает снять лишнюю нагрузку и с осужденного, и с инспекторов, – отмечает Николай Вьюн, начальник ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю. – В настоящее время в наличии службы исполнения наказаний имеются десять мобильных браслетов и десять стационарных. Укомплектование спецсредствами продолжается».
И вот теперь такая история с браслетами-пустышками. "Согласно поступившим материалам, между ФСИН России и ФГУП ЦИТОС ФСИН России были заключены государственные контракты на изготовление мобильных контрольных устройств с электронным браслетом, в состав которых были включены электронные блоки, которые отвечают за обработку сигналов системы ГЛОНАСС. В результате проведения технологического исследования в системах электронного мониторинга установлено, что в составе устройств отсутствуют электронные блоки. То есть фактически эта продукция не могла использоваться по назначению", - заявил официальный представитель СК Владимир МАРКИН.
Кроме того, следствием установлено, что ЦИТОС России на самом деле не являлось изготовителем браслетов, а лишь осуществляло функции по их упаковке и доставке, а непосредственно работу выполняли коммерческие организации. При этом цены, по которым ЦИТОС предоставлял готовую продукцию ФСИН, были завышены более чем в два раза по сравнению с закупаемым у настоящих изготовителей браслетов оборудованием. Таким образом, ущерб, причиненный ФСИН, по словам Маркина, может превышать 1,3 млрд. рублей.
Завышенные цены на браслеты, по данным ведомства, утверждали непосредственно экс-глава ФСИН России Александр РЕЙМЕР, бывший заместитель директора ФСИН Николай КРИВОЛАПОВ и директор ФГУП ЦИТОС ФСИН России Виктор ОПРЕДЕЛЕНОВ. Обоснование цен им предоставил директор Самарского филиала ФГУП ЦИТОС ФСИН России Иван КУКЛЕВ. Действиям чиновников будет дана юридическая оценка, говорится в сообщении пресс-службы СК.
Николай Криволапов был уволен с поста замдиректора ФСИН накануне, несколькими месяцами ранее президент России освободил от должности Александра РЕЙМЕРА. О том, что в ведомстве идут тотальные проверки, СМИ сообщили летом прошлого года. В том числе, источники "РГ" тогда заявили, что не исключены нарушения при закупке электронных браслетов.
Евгений СИДОРОВ, газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Восточный17:07, 01.03.2013#
Власть бесстыдная заворовалась и завралась вконец, а всё идёт сверху от главы государства. Коррупция пронзила все сферы деятельности в России, и путину уже неподвлистно чтолибо изменить. Его надо менять на более жёсткого и грамотного политика, который в кратчайшие сроки изменит ситуацию в лучшую сторону.
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