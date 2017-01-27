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Ночью во Владивостоке горел детский сад
Причины возгорания устанавливаются, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В четверг, 26 января в 23:24 на пульт пожарно-спасательной службы города Владивостока поступило сообщение о пожаре в детском саду № 164, расположенном на проспекте Острякова.
Прибыв на место происшествия спустя 5 минут, брандмейстеры приступили к тушению пожара. Вскоре был установлен очаг возгорания. Горели стул и стена в кабинете логопеда. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы.
Уже в 23:33 пожар был локализован, а в 23:52 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 3 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. По сигналу тревоги на место пожара прибыли 20 человек личного состава и 26 единиц техники. Причины возгорания будут установлены.
Иван КРЫШАН.
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Техники больше чем людей что ли? ;) где ж они там все припарковались, 26 единиц техники ;)