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У "бедного" гражданина КНДР нашли пачки контрабандных долларов

26 Ноября 2018, 12:46 | Владивосток

Иностранец сам признался таможенникам, что у него есть незадекларированные средства

192,3 тысячи незадекларированных долларов США и 1000 евро задержали сотрудники таможенного поста Аэропорт Владивосток Владивостокской таможни у гражданина КНДР, убывающего рейсом Владивосток - Пхеньян. Незаконно вывозимые наличные денежные средства задержаны, сообщает деловая газета «Золотой Рог».


 

В международном аэропорту Владивосток на «зеленом коридоре» зала вылета сотрудником Владивостокской таможни остановил пассажира, вылетающего в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

В ходе устного опроса, мужчина заявил, что имеет при себе незадекларированные денежные средства и предъявил их к таможенному осмотру. Валюта была упакована в коробку от обуви, находившуюся в кожаной сумке.


 

Так как гражданин КНДР, не задекларировал иностранную валюту в установленном законном порядке, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.200.1 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере». За контрабанду валюты гражданину грозит штраф до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, возможно также ограничение свободы сроком до четырех лет.


 

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": Владивостокская таможня напоминает, что при единовременном вывозе/вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, вывозимые наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: евро  КНДР  доллар  таможня  контрабанда 



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