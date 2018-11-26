Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
У "бедного" гражданина КНДР нашли пачки контрабандных долларов
Иностранец сам признался таможенникам, что у него есть незадекларированные средства
192,3 тысячи незадекларированных долларов США и 1000 евро задержали сотрудники таможенного поста Аэропорт Владивосток Владивостокской таможни у гражданина КНДР, убывающего рейсом Владивосток - Пхеньян. Незаконно вывозимые наличные денежные средства задержаны, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В международном аэропорту Владивосток на «зеленом коридоре» зала вылета сотрудником Владивостокской таможни остановил пассажира, вылетающего в Корейскую Народно-Демократическую Республику.
В ходе устного опроса, мужчина заявил, что имеет при себе незадекларированные денежные средства и предъявил их к таможенному осмотру. Валюта была упакована в коробку от обуви, находившуюся в кожаной сумке.
Так как гражданин КНДР, не задекларировал иностранную валюту в установленном законном порядке, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.200.1 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере». За контрабанду валюты гражданину грозит штраф до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, возможно также ограничение свободы сроком до четырех лет.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": Владивостокская таможня напоминает, что при единовременном вывозе/вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, вывозимые наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.
Новости тематики
- У "бедного" гражданина КНДР нашли пачки контрабандных долларов
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дебошир-футболист Мамаев попал к судье, который занимается делом экс-мэра Владивостока
- В суд начали вызывать родных экс-мэра Владивостока
- "Я знаю, что асфальт был не из Москвы"
- "Улицы Дальнего Востока" выгорели дотла
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Экс-мэра Владивостока возмутила клетка в суде
- Экс-мэр Владивостока сообщил важную новость для всех, кто находится за решеткой
- Житель Владивостока выращивал коноплю на острове Русский
Новости раздела
- У "бедного" гражданина КНДР нашли пачки контрабандных долларов
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Находящийся в сизо экс-мэр Владивостока выступил против тюрьмы для животных в Приморье
- Дебошир-футболист Мамаев попал к судье, который занимается делом экс-мэра Владивостока
- Неработающие светофоры стали причиной автомобильного коллапса во Владивостоке
- В суд начали вызывать родных экс-мэра Владивостока
- "Я знаю, что асфальт был не из Москвы"
- "Улицы Дальнего Востока" выгорели дотла
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Экс-мэра Владивостока возмутила клетка в суде
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- "Еду с поминок..."
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр