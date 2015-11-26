Во Владивостоке ограничили движение по Русскому мосту

Движение по Русскому мосту во Владивостоке частично ограничили в связи с бушующим в городе очень сильным северным ветром. Въезд запрещен для грузовых и легконагруженных транспортных средств.

По информации синоптиков Примгидромета, максимальная скорость ветра на данный момент достигает 30 м/с, при этом правила эксплуатации моста, связывающего остров Русский с материком, предусматривают безопасное передвижение грузового транспорта при скорости ветра не выше 29 м/с.

Как сообщили «Золотому Рог» в Единой Дежурной Диспетчерской Службе (ЕДДС) города Владивостока, движение по мосту легкового автотранспорта ограничивать не планируют. Согласно правилам, мост может быть полностью перекрыт при условии, что скорость ветра достигнет 33 м/с.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.